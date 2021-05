Atalanta – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Milan del 23 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Serie A

BERGAMO – Domenica 23 maggio alle ore 20.45 andrà in scena Atalanta – Milan, incontro valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Gasperini che viene dalla sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, giocata al Mapei Stadium. In campionato, invece, la Dea è reduce dal successo esterno contro il Genoa che le ha permesso di staccare il pass per la Champions League con un turno d’anticipo. La Dea occupa la seconda posizione con 78 punti, +2 su Napoli e Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che viene dal deludente pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupano la terza posizione, insieme al Napoli, con 76 punti, +1 sulla Juventus. I rossoneri hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, in caso contrario la squadra di Pioli dovrà sperare che la Juventus non faccia altrettanto a Bologna.

Domenica 23 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pessina alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, reparto arretrato composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Calhanoglu alle spalle di Rebic.

Le probabili formazioni di Atalanta – Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli

STADIO: Gewiss Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Milan, valido per la trentottesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale numero 256 del satellite). In diretta streaming, invece, si potrà assistere a Atalanta – Milan attraverso l’applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un’ulteriore alternativa è quella di seguire il match su NOW, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.