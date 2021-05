Torino – Benevento: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Benevento – Torino di domenica 23 maggio maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38° giornata di Serie A

BENEVENTO – Domenica sera, 23 maggio 2021, alle ore 20:45, scenderanno in campo Torino e Benevento nell’incontro valevole per la 38° giornata di Serie A. Da una parte troviamo Torino che, dopo il pareggio con la Lazio, ha raggiunto la salvezza. Dopo un inizio di stagione traumatico, i granata sono riusciti nell’impresa di rimanere in serie A grazie a Nicola che, da quando è arrivato sulla panchina torinista, ha totalizzato una media di 1,2 punti a partita. Dall’altro lato del campo troveremo il Benevento che, dopo Lazio – Torino, ha avuto l’aritmetica certezza che l’anno prossimo giocherà in Serie B. Per la squadra di Inzaghi è stato fatale il girone di ritorno nel quale è arrivata una sola vittoria. La gara sarà affidata a Marco di Bello di Brindisi.

L’incontro Torino – Benevento, valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming di Parma – Sassuolo attraverso il servizio di Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’app per i sistemi iOS e Android. Si potrà godere di tale servizio anche su PC o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale. Un’alternativa è costituita da NOW, ossia il servizio streaming on demand di Sky . Servirà acquistare il pacchetto “Sport” prima di selezionare l’evento.

Le probabili formazioni di Torino – Benevento

Nicola si affiderà al suo solito 3-5-2: in porta andrà Sirigu, mentre in difesa ci saranno Izzo, Nkoulou e Bremen. Ansaldi e Vojvoda saranno gli esterni del centrocampo con Rincon, Mandragora e Verdi che agiranno in mezzo. Bellotti e Sanabria comporranno il tandem offensivo. Modulo speculare anche per il Benevento di Inzaghi: Montipò difenderà la porta, mentre Tuia, Glik e Barba formeranno il tridente difensivo. I cinque centrocampisti sarnno Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Dabo e Improta. I due riferimenti offensivi saranno Gaich e Lapadula.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.Allenatore: Nicola

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Dabo, Improta; Gaich, Lapadula. Allenatore: Inzaghi