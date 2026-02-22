Atalanta-Napoli 2-1: Pasalic e Samardzic ribaltano Beukema

Diretta Atalanta-Napoli di Domenica 22 febbraio 2026: Beukema illude gli azzurri, poi Pasalic e Samardzic firmano la rimonta

BERGAMO – L’Atalanta continua a correre e supera il Napoli 2‑1 alla New Balance Arena grazie a una ripresa di grande intensità. Gli azzurri erano passati in vantaggio con Beukema, ma la squadra di Palladino ha reagito con personalità, trovando prima il pari con Pasalic e poi il sorpasso definitivo con Samardzic. Una vittoria pesante per la Dea, che consolida la propria corsa europea contro un Napoli combattivo ma incapace di gestire il vantaggio.

Tabellino

ATALANTA: Carnesecchi M., Scalvini G. (dal 24′ st Djimsiti B.), Hien I., Kolasinac S. (dal 39′ st Ahanor H.), Bellanova R. (dal 12′ st Bernasconi L.), De Roon M., Pasalic M., Zappacosta D., Sulemana K. (dal 1′ st Samardzic L.), Zalewski N., Krstovic N. (dal 12′ st Scamacca G.). A disposizione: Ahanor H., Bakker M., Bernasconi L., Djimsiti B., Ederson, Kossounou O., Musah Y., Rossi F., Samardzic L., Scamacca G., Sportiello M., Vavassori D. Allenatore: Palladino R..

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Beukema S., Juan Jesus (dal 25′ st Olivera M.), Buongiorno A., Mazzocchi P. (dal 18′ st Spinazzola L.), Lobotka S., Elmas E., Gutierrez M. (dal 18′ st Politano M.), Alisson Santos (dal 40′ st Lukaku R.), Vergara A. (dal 25′ st Giovane), Hojlund R.. A disposizione: Contini N., De Chiara E., Gilmour B., Giovane, Lukaku R., Meret A., Olivera M., Politano M., Prisco V., Spinazzola L. Allenatore: Conte A..

Reti: al 16′ st Pasalic M. (Atalanta) , al 36′ st Samardzic L. (Atalanta) , al 18′ pt Beukema S. (Napoli) .

Ammonizioni: al 32′ st Zalewski N. (Atalanta) al 37′ pt Juan Jesus (Napoli).

Recupero: 3′ pt., 4′ st

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli

L’arbitro

La gara sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti designati sono Dario Cecconi e Davide Moro, mentre il quarto ufficiale sarà Luca Zufferli. Alla video assistenza opererà Gianluca Aureliano con il supporto di Aleandro Di Paolo.

Presentazione del match

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Napoli, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’Atalanta arriva alla sfida dopo una settimana complicata. La sconfitta sul campo del Borussia Dortmund, nell’andata dei playoff di Champions League, ha interrotto la serie positiva che aveva portato all’eliminazione della Juventus in Coppa Italia e ai successi in campionato contro Cremonese e Lazio. La squadra di Palladino è settima con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, con trentaquattro gol segnati e ventuno subiti.

Il Napoli si presenta invece da terza forza del campionato. Gli azzurri hanno raccolto quindici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con trentotto reti realizzate e venticinque incassate. Nell’ultimo turno è arrivato il 2-2 contro la Roma. All’andata, lo scorso 22 novembre, furono proprio i partenopei a imporsi per tre a uno.

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con Carnesecchi tra i pali e una difesa a tre composta da Scalvini, Djimsiti e Ahanor. Sulle corsie laterali agiranno Zappacosta e Bernasconi, mentre in mezzo al campo Palladino affiderà la regia alla coppia formata da Ederson e De Roon. Sulla trequarti spazio a Samardzic e Zalewski, chiamati a supportare Krstovic, che dovrebbe guidare l’attacco in attesa dei rientri di De Ketelaere e Raspadori.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli dovrebbe rispondere con Milinkovic-Savic in porta e un reparto arretrato formato da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo Conte punterà sulla solidità di Lobotka e Elmas, con Gutierrez e Spinazzola a presidiare le fasce. In zona offensiva agiranno Politano e Vergara alle spalle di Hojlund, riferimento avanzato in un momento in cui l’infermeria resta affollata con Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Neres e Rrahmani ancora indisponibili.

Probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

