Atalanta – Roma 0-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Roma del 18 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

BERGAMO – Sabato 18 dicembre, alle ore 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Roma, anticipo della diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022.

Cronaca e tabellino in tempo reale

RISULTATO ATALANTA - ROMA 0-2 (PRIMO TEMPO) 29' conclusione di Toloi sul primo palo! Ci arriva Rui Patricio, che mette la palla in corner! 26' RADDOPPIO ROMA! Ripartenza della Roma, randissima giocata di Zaniolo che controlla la palla, cercando di evitare il fuorigioco e alla fine mette la palla sul secondo palo! 22' troppo lunga la palla di Abraham per Mkhitaryan, chesi dispera perché era lanciato in porta! 20' altro calcio d'angolo per la Roma per deviazione di un tiro deviato Hateboer. Sugli sviluppi del corner proteste perche Karsdorp e Abraham rimangono entrambi colpiti. Turro regolare 19' gran giocata di Djimsiti che prova la conclusione, la palla finisce alta sopra la traversa ma c'é la deviazione in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner buon tiro di Zapata! Rui Patricio attento! 16' a terra Mkhytarian davanti alla panchina dell'Atalanta dopo un contrasto con de Roon. Per l'arbitro Irrati é tutto regolare 14' contrasto falloso tra Toloi e Abraham, calcio di punizione in favore della Roma 13' de Roon prova a mettere la palla in mezzo per Ilicic, che perà non arriva in tempo 12' Zaniolo commette fallo; deve fare attenzione perché é già stato ammonito 11' Zapata in anticipo su Smalling 9' fallo in scivolata di Zaniolo, che viene ammonito 9' batte la punizione Veretout ma la palla non si abbassa. Rinvio dell'Atalanta 8' fallo di De Roon su Zaniolo, che stava preparando il tiro in porta. Ammonito 6' spallata di Ilicic su Veretout e calcio di punizione in favore dei giallorossi 5' primo fallo di Smalling in campionato, su Zapata. Punizione in favore dell'Atalanta 3' Freuler prova a sfuggire a Zaniole ma viene recuperato. Grande ritmo al Gewiss Stadiumm 1' VANTAGGIO ROMA! Giocata bellissima Zaniolo-Abraham. Quest'ultimo approfitta di una indecisione di Djimsiti e di testa mette la palla alle spalle di Musso! Risultato sbloccato dopo soli 30'' di gioco! 1' partiti! le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Atalanta-Roma ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Demiral, Koopmeiners, Pessina, Zappacosta, Lovato, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Piccoli. All. Gian Piero Gasperini ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Ndiaye, Darboe, Bove, Zalewski, Diawara, Villar, Shomurodov, Borja Mayoral. Allenatore José Mourinho Reti: al 10 Abraham, al 26' Zaniolo Ammonizioni: de Roon, Zaniolo

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Maehle, Pezzella, Demiral, Toloi, Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Lovato

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Hateboer, Miranchuk, Pessina, Pasalic, Malinovskyi

Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.

Le dichiarazioni di Gasperini alla vigilia

“Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie di vittorie per riuscire ad alzare la quota punti in casa. Atalanta-Roma sarà una gara di cartello e di valore, dove dobbiamo arrivare molto concentrati. È un momento molto importante del campionato, in tre giorni chiudiamo il girone di andata, abbiamo avuto un rendimento significativo. La Roma rimane una squadra di valore nonostante sia indietro in classifica. Mourinho è un grande allenatore, sia per l’entusiasmo travolgente che ha portato all’inizio sia per la sua storia; sono convinto che nel tempo potrà alzare la qualità. Ha appena iniziato un percorso e come tutti e ha bisogno di tempo. La Roma haun reparto d’attacco che vale quello delle migliori squadre, Zaniolo e Abraham sono due giocatori molto forti, hanno una bella rosa. La squadra è attrezzata e ha giocatori forti. Anche Cristante, Mancini e Ibanez stanno andando bene”. Parlando dell’Atalanta Gasperini ha detto che “Muriel era partito benissimo, poi l’infortunio lo ha bloccato, già da qualche settimana è tornato ad essere quello dello scorso anno, è chiaro che per noi è un giocatore fondamentale, ma in attacco tutti sono fondamentali. Miranchuk é un dato di fatto che prediliga giocare in una determinata zona di campo: un giocatore va gratificato e messo dove esprime al meglio, poi per necessità si fanno degli adattamenti. De Roon in emergenza può fare anche il portiere, ma non solo lui. Non è colpa di nessuno, il giocatore è molto forte e non c’è nessun dubbio su questo, ha talento e tecnica, ha avuto difficoltà di inserimento. Il momento di Zapata è straordinario perché non è di una partita o due, ma è dall’inizio dell’anno che ha una condizione fisica e mentale straordinaria. Pensavamo fosse già ad alti livelli, ma stiamo vedendo un giocatore cresciuto anche come personalità e consapevolezza, sta facendo cose migliori rispetto agli altri anni”

Le dichiarazioni di Mourinho alla vigilia

“C’è una differenza fondamentale tra me e Gasperini: lui lavora da sei anni all’Atalanta, io da sei mesi alla Roma: non solo tanti allenamenti in più ma anche dodici finestre di mercato contro una. Da squadra di metà classifica l’Atalanta é ora da Champions League e gioca per vincere lo Scudetto. C’è una differenza significativa tra le due società, ma c’è una cosa su cui non ho dubbi: noi possiamo vincere. Il calcio è il calcio e abbiamo giocatori bravi. Abbiamo uno spirito di squadra non dico unico, ma siamo fantastici sotto questo aspetto. C’è una differenza tra le due panchine, però, noi andiamo lì per vincere, non per dire che loro rappresentano sei anni di lavoro e noi di sei mesi. Se mi chiedete di restare a casa co la certezza del pareggio non accetterei. Voglio misurarmi con rispetto e ammirazione verso il lavoro dell’Atalanta.Smalling è recuperato, é in condizioni di giocare senza problemi. Zaniolo sta giocando bene, ha una buona mentalità; non ha fatto un gol in Serie A, ma io sono contento. I gol arriveranno, ma bisogna lasciarlo tranquillo. Ibanez così così. Domani non voglio pensare che perdere significa dire addio alla Champions. La sfida domani non è se possiamo o non possiamo, la sfida è vedere se possiamo giocare contro una squadra di grande qualità”.

L’arbitro

Sarà Massimiliano Irrati della sezione arbitrale di Pistoia a dirigere il match. I suoi assistenti saranno Stefano Alassio di Imperia e Andrea Zingarelli di Siena, IV ufficiale Andrea Colombo di Como, V.A.R. Luigi Nasca di Bari, A.V.A.R. Alessio Tolfo di Pordenone. Il fischietto toscano ha arbitrato l’Atalanta diciotto volte con il bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e otto sconfitte per gli orobici; 19 i precedenti con la Roma con 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte per i giallorossi.

La presentazione del match

Gli orobici, dopo aver archiviato la delusione per l’eliminazione della Champions, hanno vinto per 1-2 in rimonta in casa del Verona e in classifica sono balzati al terzo posto, a tre lunghezze dall’Inter e a due dal Milan, con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte e con 27 gol fatti e 20 subiti. Dall’altra parte troviamo i giallorossi, reduci dal successo interno per 2-0 contro lo Spezia; sono sesti, a pari merito con la Juventus, a quota 28 punti, con un cammino di nove partite vinte, uno pareggiate e sette perse e con 26 reti realizzate e 19 incassate. Sono 132 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 59 vittorie della Roma, 43 pareggi e 30 affermazioni dell’Atalanta. Nella scorsa stagione, a Bergamo, le reti di Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic neutralizzarono il vantaggio iniziale di Dzeko.

QUI ATALANTA – Gasperini ritrova Malinovskiy, che ha scontato il turno di squalifica, e dovrà fare a meno soltanto dell’infortunato Gosens. Probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Toloi, Demiral e Palomino. In mezzo al campo de Roon e Freuler; sulle corsie Zappacosta e Maehle. Pasalic e Malinovskyi sulla trequarti di supporto all’unica punta Zapata. 19 i precedenti con la Roma con 9 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi in favore dei giallorossi. Irrati ha già arbitrato Atalanta-Roma nella stagione 2015/2016, quando finì 3-3.

QUI ROMA – Tornano a disposizione di Mourinho Nicolò Zaniolo, che aveva riportato un affaticamento muscolare giovedì scorso, e Chris Smalling, che aveva abbandonato il campo anzitempo durante la gara con lo Spezia. Per Mourinho possibile modulo 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Smalling, Mancini e Ibanez. In cabina di regia Cristante con Veretout e Mkhitaryan; sulle corsie esterne Karsdorp e Vina. Davanti Zaniolo e Abraham.

Le probabili formazioni di Atalanta – Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV ed in streaming

