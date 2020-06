Atalanta – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Sassuolo del 21 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A

BERGAMO – Domenica 21 giugno alle ore 19.30 andrà in scena Atalanta – Sassuolo, incontro valido per il recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione orobica che, prima della sosta forzata, ha vinto 7-2 in casa del Lecce ed in classifica occupa la terza posizione solitaria con 48 punti. Dall’altra parte c’è la società emiliana che, prima della Pandemia, ha battuto il Brescia senza troppi affanni ed in classifica occupa l’undicesimo posto, in coabitazione con il Cagliari, a quota 32 punti.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini potrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Djimsiti, Caldara e Toloi. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Gomez agirà a supporto del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, pacchetto arretrato formato da Kyriakopoulos e Toljan sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Djuric, Boga e Berardi a supporto dell’unica punta Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Sassuolo, valevole per il recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme SkyGo e Now TV.

Le probabili formazioni di Atalanta – Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Marlon, Ferrari, Toljan; Obiang, Locatelli; Djuricic, Boga, Berardi; Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Gweiss Stadium