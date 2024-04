Atalanta U23 – Pro Sesto: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta U23 – Pro Sesto del 20 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di serie C, girone A

BERGAMO – Sabato 20 aprile 2024, alle ore 18.30, allo Stadio Comunale di Caravaggio, l’ Atalanta U23 affronterà la Pro Sesto per il trentasettesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Atalanta U23, dopo la sconfitta esterna 2-0 sul campo della vicecapolista Padova, si ritrova al quinto posto in classifica con cinquantacinque punti all’attivo, frutto di quindici vittorie, dieci pareggi ed undici sconfitte.

+4 la differenza reti con trentanove gol realizzati e trentacinque subiti. Invece la Pro Sesto, dopo la vittoria di misura interna 2-1 sul Lumezzane, si ritrova al penultimo posto in classifica con trentadue punti, frutto di sei vittorie, quattordici pareggi e sedici sconfitte. -13 la differenza reti con ventiquattro gol fatti e trentasette subiti. L’incontro sarà diretto da Mauro Gangi di Enna, che sarà coadiuvato da Vincenzo Russo di Nichelino e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto, il quarto ufficiale sarà Marco Schmid di Rovereto.

Le dichiarazioni

Francesco Modesto (allenatore Atalanta U23): “Siamo partiti benissimo, con la personalità giusta. Giocavamo contro una squadra forte, che ha lottato a lungo per ottenere il primo posto. Purtroppo abbiamo preso un eurogol. Sicuramente in quell’occasione potevamo fare meglio. Il secondo gol é nato da una nostra leggerezza in fase di ripartenza, però la squadra ha avuto subito una grande reazione. Peccato non essere riusciti a riaprirla. Mi é piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, abbiamo creato molte occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo solo essere più consapevoli delle nostre possibilità”.

Daniele Angellotti (allenatore della Pro Sesto): “I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una partita eccezionale. Arrivavamo dalla mezza gara di giovedì, contro una squadra forte. Ci siamo andati a riprendere quei due punti con grinta, voglia, sacrificio da parte di tutti i ragazzi. Una vittoria voluta e meritata, contro una delle migliori squadre dal punto di vista dell’organizzazione. Volevamo i tre punti e ce li siamo presi”.

La presentazione del match

QUI BERGAMO – Francesco Modesto dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Vismara a difesa della porta; Berto, Palestra e Ceresoli a completare il pacchetto difensivo; Comi, Vlahovic, Jimenez, Panada e Gyabuaa in mediana; Ghislandi e Capone in avanti.

QUI SESTO SAN GIOVANNI – Invece Daniele Angellotti dovrebbe rispondere con il 5-4-1 con Bagheria tra i pali; D’Alessio, Poggesi, Mapelli, Iotti e Toninelli a completare il reparto arretrato; Basili, Toci, Bussaglia e Palazzi a metà campo; Sereni unica punta.

Le probabili formazioni di Atalanta U23 – Pro Sesto

ATALANTA U23 (3-5-2): Vismara; Berto, Palestra, Ceresoli; Comi, Vlahovic, Jimenez, Panada, Gyabuaa; Ghislandi, Capone. Allenatore: Francesco Modesto.

PRO SESTO (5-4-1): Bagheria; D’Alessio, Poggesi, Mapelli, Iotti, Toninelli; Basili, Toci, Bussaglia, Palazzi; Sereni. Allenatore: Daniele Angellotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253), su Sky Go e Now Tv.