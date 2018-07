Il tabellino di Atalanta-Virtus Bergamo 3-0 il risultato finale, in rete Djimsiti, Pasalic e Zapata per gli orobici.

BERGAMO – Dopo il deludente pareggio con il Sarajevo, nel match valido per il turno preliminare di Europa League l’Atalanta torna a correre per preparare il match di ritorno che andrà in scena giovedì prossimo. La compagine orobica, nell’amichevole in famiglia giocata ieri, batte 3-0 la Virtus Bergamo grazie ai gol di Djimsiti, Pasalic e Zapata. Tutti i gol sono stati messi a segno nella prima frazione di gioco. Di seguito il tabellino completo dell’incontro.

Atalanta-Virtus Bergamo 3-0: il tabellino della partita

MARCATORI: 2′ pt Djimsiti, 9′ pt Pasalic, 42′ pt Zapata.

ATALANTA: Gollini, Djimsiti, Hedienreich (1′ st D’Alessandro), Palomino, Castagne, Freuler, Valzania, Reca, Pasalic (1′ st Kulusevski), Zapata, Tumminello (24′ pt Cornelius). Allenatore: Gasperini

VIRTUS BERGAMO (primo tempo): Cavalieri, Fratus, Pellegrini, Marzupio, Riva, Meregalli, Espinal, Calì, Monni, Germani, Flaccadori;

VIRTUS BERGAMO (secondo tempo): Colleoni, Suagher, Capitanio, Nessi, Riva, Bastioni, Valceschini, Mister, Ghisleni, Baldrighi, Haoufadi. Allenatore: Bruniera

Fonte foto: Twitter Atalanta