Il punto sulle trattative del triangolo Milan-Juventus-Chelsea

I londinesi vogliono solo Caldara e sono disposti ad offrire 40 milioni alla Juventus, di seguito il punto della situazione sulla triplice trattative.

MILANO – L’asse di mercato Milano-Torino-Londra è più intrecciato che mai ma, allo stesso tempo, potrebbe risolversi da un momento all’altro. Occorre fare un passo indietro per comprendere meglio il punto della trattativa: nella giornata di ieri, in quel di Nizza, c’è stato l’incontro tra i dirigenti del Chelsea e quelli della Juventus con il club londinese che avrebbe messo gli occhi su Caldara offrendo alla compagine bianconera poco più di 40 milioni per l’ex difensore centrale dell’Atalanta. Nessuna offerta per Higuain e Rugani, dunque, con il Milan diretto interessato visto il possibile scambio di Bonucci proprio con Cadara. Se l’ex atalantino dovesse partire per Londra, a Leonardo non resterebbe che Gonzalo Higuain.

Il Chelsea, infatti, potrebbe puntare sulla permanenza di Morata come dimostrano le parole di Sarri nel post-partita contro l’Inter: “Higuain? Io sto aspettando il miglior Morata, si è mosso molto meglio rispetto alla gara in Australia e la cosa mi lascia molta fiducia. Hazard? E’ un giocatore forte, uno come lui tutti gli allenatori desiderano allenarlo, ma nonostante questo è anche vero che il giocatore forte deve rimanere con forti motivazioni, noi speriamo di riuscire a trattenerlo e di farlo con le motivazioni giuste”.

Il Direttore Tecnico del club rossonero, infatti, ha in programma un altro incontro con il fratello-manager dell’attaccante argentino: sul tavolo ci sarebbe uno stipendio leggermente ridotto a 7 milioni, ma con contratto quadriennale. L’accordo con la Juventus è tutto da trovare e due potrebbero essere le possibilità per convincere il club bianconero: i piemontesi preferirebbero un una contropartita tecnica che risponde al nome di Bonucci e un conguaglio cash di circa 30 milioni di euro. I rossoneri, invece, potrebbero rispondere con un prestito oneroso da 15/20 milioni e un riscatto (anche obbligatorio) da altri 35, lasciando Bonucci in una trattativa separata. Nelle prossime ore ci saranno altri incontri tra le parti per un triangolo di mercato che si annuncia davvero infuocato.