Athletic Bilbao – Barcellona: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Athletic Bilbao-Barcellona del 21 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata della Liga

BILBAO – Sabato 21 agosto, alle ore 22:00, andrà in scena la seconda giornata della Liga con uno storico match: Athletic Bilbao–Barcellona, al San Mames. L’ultimo precedente risale a metà aprile, in finale di Coppa del Re, con il netto successo dei blaugrana per 4-0. Ora è un’altra storia, perché i padroni di casa vogliono migliorare il decimo posto della passata stagione ed il Barcellona è nella fase più delicata degli ultimi anni di storia. La squadra di Marcelino è reduce dal pareggio a reti bianche sul campo dell’Elche, mentre Koeman è già a punteggio pieno grazie al bel successo in casa per 4-2 contro la Real Sociedad. Ci si aspetta una partita emozionante e ricca di gol, vietato mancare all’appuntamento.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ATHLETIC BILBAO – Marcelino si affiderà al 4-3-3. Arrigezabala in porta, De Marcos, Yeray, Martinez e Balenziaga in difesa. A centrocampo: Morcillo, D.Garcia e Vencedor. In avanti il trio offensivo guidato da Muniain, ai suoi lati Berenguer e Williams.

QUI BARCELLONA – Stesso modulo per Koeman, che recupera diversi Nazionali. Fra i pali ci sarà Neto, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Dest, Pique, Lenglet e Jordi Alba. In mezzo al campo Sergi Roberto, Busquets e De Jong a supporto di Braithwaite, Griezmann e Depay.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

Athletic Bilbao (4-3-3): Arrigezabala; De Marcos, Yeray, Martinez, Balenziaga; Morcillo, D.Garcia, Vencedor; Berenguer, Muniain, Williams. Allenatore: Marcelino

Barcellona (4-3-3): Neto; Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto; Busquets, De Jong; Braithwaite, Griezmann, Depay. Allenatore: Koeman

Dove vederla in Tv e streaming

Il match, previsto per sabato 21 agosto alle ore 22:00, sarà trasmesso in diretta televisiva su Dazn ed in diretta streaming su William Hill.