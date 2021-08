Cittadella – Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cittadella-Vicenza del 21 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie B

CITTADELLA – Sta per ricominciare uno dei tornei più equilibrati al mondo: la Serie B 2021/2022. Fare la varie sfide della prima giornata ne spicca subito una niente male: Cittadella-Vicenza al “Tombolato”. Si giocherà sabato 21 agosto alle ore 20:30. Il derby veneto quest’anno profuma di importanti ambizioni: i granata sono ormai da anni sono nell’élite della cadetteria, mentre i biancorossi hanno infilato un mercato da top club. Sono arrivati alla corte di Mimmo Di Carlo, infatti, innesti come Brosco, Calderoni, Proia (ex di giornata) e Diaw. Il Cittadella è reduce da un cambio in panchina, con l’approdo di Edoardo Gorini, che non ha minimamente scalfito l’ottimo avvio di stagione, complice anche il bel successo in Coppa Italia per 2-1 contro il Monza. Il Vicenza viene invece dall’insuccesso per 4-2 contro la neopromossa Empoli, e quello di sabato sarà un test più indicativo per entrambe le compagini. Perché, inutile nascondersi, Cittadella e Vicenza ambiscono ad un campionato di vertice.

La presentazione del match

QUI CITTADELLA – Gorini darà continuità al 4-3-1-2. Kastrati in porta, coadiuvato nel pacchetto difensivo da Cassandro, Frare, Adorni e Donnarumma. A centrocampo Danzi, Branca e Vita, a supporto di Baldini che agirà nella terra di nessuno. Davanti il tandem composto da Antonucci e Okwonkwo.

QUI VICENZA – Di Carlo si schiera a specchio. Pizzignacco fra i pali, in difesa (da destra verso sinistra) Di Pardo, Padella, Cappelletti e Calderoni. La cerniera di centrocampo affidata a Proia, Pontisso e L.Rigoni alle spalle di Dal Monte trequartista. Attacco affidato a Lanzafame e Diaw.

Le probabili formazioni di Cittadella-Vicenza

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma; Danzi, Branca, Vita; Baldini; Antonucci, Okwonkwo. Allenatore: Gorini

Vicenza (4-3-1-2): Pizzignacco; Di Pardo, Padella, Cappelletti, Calderoni; Proia, Pontisso, L.Rigoni; Dal Monte; Lanzafame, Diaw. Allenatore: Di Carlo

Dove vederla in Tv e streaming

Il match, previsto per sabato 21 agosto alle ore 20:30, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ed in streaming su Dazn, Helbiz e Now Tv.