La partita Atletico Madrid – Barcellona del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’ottava giornata di Liga

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ATLéTICO MADRID-FC BARCELONA 2-0

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro dice che basta così, finisce la partita tra Atlético Madrid e FC Barcelona con il risultato di 2 a 0. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai nuovi live

86′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Clément Lenglet

86′ Sergiño Dest abbandona il terreno di gioco

81′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Felipe Monteiro

81′ Mario Hermoso lascia il campo

81′ L’allenatore inserisce Atlético Madrid Renan Lodi in campo

81′ Fuori dal rettangolo di gioco Yannick Carrasco per Atlético Madrid

78′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Koke

76′ Luuk de Jong in campo, prende il posto del compagno di squadra

76′ Óscar Mingueza abbandona il terreno di gioco

75′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Riqui Puig

75′ Finisce la gara di Gavi che lascia il rettangolo di gioco

72′ Entra in campo Antoine Griezmann per Atlético Madrid

72′ Fuori Luis Suárez, ecco la mossa dell’allenatore

72′ Dalla panchina si alza Ángel Correa che fa il suo ingresso

72′ Abbandona il campo João Félix per Atlético Madrid

64′ Dalla panchina si alza Ansu Fati che fa il suo ingresso

64′ Finisce qui la partita di Coutinho che lascia il campo

46′ Sergi Roberto si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

46′ Nico lascia il campo

46′ Kieran Trippier in campo, prende il posto del compagno di squadra

46′ Gli fa spazio Rodrigo de Paul per Atlético Madrid

46′ Si parte con la ripresa di Atlético Madrid e FC Barcelona.

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra Atlético Madrid e FC Barcelona. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match

45′ Cartellino di color giallo per Rodrigo de Paul

44′ Attenzione! Gol di Luis Suárez bravo a realizzare , assist di Thomas Lemar. Adesso siamo sul risultato di 2 a 0

24′ Goal! Occasione per Thomas Lemar che segna , assist di Luis Suárez. 1 a 0

20′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

1′ Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di Atlético Madrid – FC Barcelona, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo

Tabellino

ATLéTICO MADRID: Jan Oblak; José Giménez, Stefan Savić, Mario Hermoso (dal 36′ st Renan Lodi), Rodrigo de Paul (dal 1′ st Kieran Trippier), Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Yannick Carrasco (dal 36′ st Felipe Monteiro), João Félix (dal 27′ st Antoine Griezmann), Luis Suárez (dal 27′ st Ángel Correa). A disposizione: Benjamin Lecomte, Šime Vrsaljko, Héctor Herrera, Iván Šaponjić. Allenatore: Diego Simeone.

FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Sergiño Dest (dal 41′ st Clément Lenglet), Piqué, Ronald Araújo, Óscar Mingueza (dal 31′ st Luuk de Jong), Busquets, Coutinho (dal 19′ st Ansu Fati), Frenkie de Jong, Nico (dal 1′ st Sergi Roberto), Gavi (dal 30′ st Riqui Puig), Memphis Depay. A disposizione: Neto, Iñaki Peña, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Eric García, Yusuf Demir. Allenatore: Ronald Koeman.

Reti: al 24′ pt Thomas Lemar, al 44′ pt Luis Suárez.

Ammonizioni: al 45′ pt Rodrigo de Paul (ATL), al 33′ st Koke (ATL), al 20′ pt Gavi (FC ).

La presentazione del match

MADRID – Questa sera, sabato 2 ottobre, alle ore 21 si giocherà Atletico Madrid – Barcellona, incontro valido per l’ottava giornata di Liga 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Simeone che viene dal successo esterno contro il Milan in Champions League. In campionato, l’Atletico Madrid è reduce dalla sconfitta esterna contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa la terza posizione, insieme al Siviglia, con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Koeman che viene dalla brutta sconfitta esterna contro il Benfica in Champions League. In campionato, il Barcellona è reduce dal successo casalingo contro il Levante ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme al Betis, con 12 punti ed una partita in meno.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Oblak in porta, pacchetto difensivo composto da Gimenez, Savic ed Hermoso. A centrocampo Koke in cabina di regia con Marcos Llorente e De Paul mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Trippier e Carrasco. In attacco tandem offensivo composto da Suarez e Griezmann.

QUI BARCELLONA – Koeman dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Ter Stegen tra i pali, reparto arretrato formato da Mingueza e Dest sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Piqué ed Eric Garcia. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Nicolas Gonzalez e De Jong mezze ali mentre davanti spazio a Coutinho alle spalle di Depay e Ansu Fati.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Barcellona

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Griezmann. Allenatore: Simeone

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Dest; Nicolas Gonzalez, Sergio Busquets, De Jong; Coutinho; Depay, Ansu Fati. Allenatore: Koeman

STADIO: Wanda Metropolitano

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atletico Madrid – Barcellona, valido per l’ottava giornata di Liga 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida si potrà seguire sulle moderne smart tv tramite l’applicazione di DAZN, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile assistere ad Atletico Madrid – Barcellona in diretta streaming grazie alla suddetta app di DAZN, disponibile per sistemi operativi iOS e Android su tablet e smartphone; in alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio pc, accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.