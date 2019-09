Atletico Madrid-Juventus 2-2, il tabellino: rimonta dei Colchoneros

Il tabellino di Atletico Madrid-Juventus 2-2 il risultato finale: partita spettacolare al Metropolitano, rimonta da parte dei padroni di casa.

MADRID – Spettacolo al Metropolitano. Nel match valido per la prima giornata del Gruppo D di Champions League Atletico Madrid e Juventus si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Succede tutto nella seconda frazione con i bianconeri che scappano con Cuadrado e Matuidi ma i padroni di casa rimontano grazie alle reti di Savic ed Herrera. Nel finale la squadra di Sarri sfiora il nuovo vantaggio con una giocata fantascientifica di Ronaldo. Primo punto nel girone per entrambe le compagini, in testa c’è la Lokomotiv Mosca.

Atletico Madrid-Juventus 2-2: il tabellino del match

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, J. Gimenez, Lodi (76′ Vitolo); Koke, Thomas (76′ Herrera), Saul Niguez, Lemar (60′ Correa); Diego Costa, Joao Felix. Allenatore: Simeone. A disposizione: Adan, Hermoso, Arias, Herrera, Vitolo, Correa, M. Llorente.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (69′ Bentancur), Pjanic (87′ Ramsey), Matuidi; Cuadrado, Higuain (80′ Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala.

RETI: 48′ Cuadrado (J), 65′ Matuidi (J), 70′ Savic (A), 90′ Herrera (A)

AMMONIZIONI: Matuidi, Cuadrado (J), Diego Costa (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Wanda Metropolitano