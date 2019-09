PSG – Real Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di PSG – Real Madrid: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il Gruppo A di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

PARIGI – Mercoledì 18 settembre alle ore 21 andrà in scena PSG – Real Madrid, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo A di Champions League. Da una parte ci sono i padroni di casa che, in campionato, sono reduci dal successo di misura contro lo Strasburgo ed in classifica occupano la prima posizione con 12 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i castigliani che vengono dalla vittoria casalinga contro il Levante ed in classifica occupano il terzo posto con 8 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 18 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PSG – Defezioni importanti in attacco per Tuchel che dovrà fare a meno di Mbappè e Cavani. I parigini dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Navas tra i pali, pacchetto difensivo composto da Meunier e Kurzawa sulle fasce laterali mentre nel mezzo Diallo e Thiago Silva. A centrocampo Verratti in cabina di regia con Herrera e Sarabia mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Di Maria, Icardi e Neymar.

QUI REAL MADRID – Assente pesanti anche per Zidane che non potrà contare su Isco e Modric. La sua squadra dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare a quello dei padroni di casa: Courtois in porta, pacchetto arretrato formato da Carvajal e Marcelo sulle fasce mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e James Rodriguez mezze ali mentre in attacco tridente composto da Hazard, Benzema e Lucas Vazquez.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match PSG – Real Madrid, valido per la prima giornata del Gruppo A di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di PSG – Real Madrid

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa, Sarabia, Verratti, Herrera, Di Maria, Icardi, Neymar. Allenatore: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, James Rodriguez, Hazard, Benzema, Lucas Vazquez. Allenatore: Zidane

STADIO: Parco dei Principi