ATP Croatia Open Umag 2022: in campo Sinner e Fognini

Agli inizi di agosto toccherà a Hewitt, Tsonga, Ferrer e altre leggende del tennis, guidate dai “team leader” Lendl e Cash, dare spettacolo all’Arena di Pola, l’antico anfiteatro per la prima volta trasformato in un campo da tennis

POREC (PARENZO) – Dopo l’onorevole sconfitta subita ieri a Wimbledon, Jannik Sinner si prepara a scendere di nuovo in campo: il tennista ventenne italiano sarà infatti tra i protagonisti del Plava Laguna Croatia Open Umag, del circuito ATP 250, uno dei più prestigiosi tornei europei sulla terra battuta. In programma dal 22 al 31 luglio nella città di Umag (Umago), la competizione vedrà protagonisti allo stadio Goran Ivanišević anche il nostro Fabio Fognini e il vincitore dello scorso anno, nonché numero 7 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz. Qui ulteriori informazioni sul torneo e sugli eventi correlati.

The Legends Team Cup – ATP Champions Tour

Il debutto di un evento mondiale, nomi che hanno fatto la storia del tennis e un antico anfiteatro romano: sono questi gli ingredienti unici della Legends Team Cup – ATP Champions Tour, che farà tappa a Pula (Pola) dall’1 al 3 agosto 2022. Promosso dall’Ente per il Turismo dell’Istria e organizzato dalla compagnia svedese Top 12 Group, in collaborazione con ATP e IMG, si tratta di una nuovissima, entusiasmante serie di competizioni a squadre nell’ambito dell’ATP Champions Tour. Pula (Pola) sarà la prima tappa di questo speciale spettacolo dedicato allo sport, che vedrà due squadre di grandi tennisti affrontarsi in tre tornei competitivi di tre giorni. Tra i nomi presenti sul campo spiccano l’australiano ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt, il francese Jo-Wilfried Tsonga, gli spagnoli Juan Carlos Ferrero (ex numero uno) e David Ferrer (ex numero 3), la stella del tennis cipriota Marcos Baghdatis e l’ex numero 3 del mondo argentino David Nalbandian.

A capitanare le squadre, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Ivan Lendl e Pat Cash. Nel sorteggio che si è tenuto a Londra il 29 giugno, i due campioni hanno lanciato la moneta e hanno selezionato le loro squadre, che sono così composte:

Team Lendl: Lleyton Hewitt, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Tommy Haas e Radek Štěpánek.

Team Cash: Jo-Wilfried Tsonga, Marco Baghdatis, Tomáš Berdych, David Nalbandian e Tommy Robredo.

Per info www.istra.hr/it/legendsteamcup

I biglietti sono disponibili su: www.ulaznice.hr

Dichiarazioni dei partecipanti:

«Sono molto entusiasta di questo nuovo concept e dell’alto livello dei giocatori. Il mio messaggio ai giocatori che gareggeranno nella Legends Team Cup è: “Qualunque sia il tuo allenamento oggi… raddoppialo!”», ha detto Ivan Lendl.

«Si tratta di un gruppo di giocatori estremamente competitivo. Ivan ha giocatori più esperti, ma la mia squadra è più giovane e molti di loro hanno recentemente smesso di giocare nell’ATP Tour. Bisogna ricordare che ogni giocatore ha la competizione nel sangue. Non vedo l’ora che inizi il primo game», ha detto Pat Cash.

«Sono molto felice di far parte della Legends Team Cup, non vedo l’ora di incontrare i due capitani e tutti gli altri grandi giocatori che parteciperanno a questa competizione a squadre con me», ha detto Jo-Wilfried Tsonga.

«Come tutti amo vincere, quindi penso che sarà una competizione seria in cui tutti i giocatori si concentreranno per avere la meglio. Per noi sarà davvero importante giocare il nostro miglior tennis», ha affermato David Ferrer.

«Conosco gli altri giocatori, grandi nomi, grandi amici, vedremo un tennis di altissimo livello e sarà emozionante rivederli in campo. Abbiamo giocato in molti posti fantastici ma, quando hai la possibilità di giocare a Pola in un anfiteatro così iconico, vuoi solo essere lì, è qualcosa di speciale che ricorderemo per sempre», ha detto Tommy Robredo.

Prima tappa: Pola, Istria, Croazia. Per chiudere: Dubai

Per la prima volta nella storia del tennis, The Legends Team Cup – ATP Champions Tour toccherà luoghi spettacolari in destinazioni esclusive, per una serie di eventi unica nel suo genere. A Pola, in Istria (Croazia), l’onore di ospitare la prima tappa, mentre la seconda è ancora da svelare e il gran finale si svolgerà a Dubai dal 9 al 12 novembre. Ogni giornata di torneo sarà composta da due incontri di singolare e un doppio. La squadra con il maggior numero di punti alla fine dei tre giorni sarà incoronata vincitrice. Le squadre giocheranno anche per diventare le campionesse della serie, con premiazione alla fine del terzo torneo di novembre.

Zeljko Franulovic, Direttore del Rolex Monte Carlo Masters negli ultimi 17 anni, sarà Direttore del Torneo della Legends Team Cup – ATP Champions Tour.

Mårten Hedlund, Presidente e CEO di Top 12 Group e fondatore della Legends Team Cup – ATP Champions Tour, ha dichiarato: «La Legends Team Cup – ATP Champions Tour è un’opportunità per i giocatori che hanno ancora la voglia e la spinta per continuare a giocare al top di questo sport. Il nostro obiettivo è creare una nuova entusiasmante serie di competizioni, attirando giocatori e pubblico di autentici appassionati di tennis. Giocatori leggendari, che giocano in luoghi iconici spettacolari, è di per sé un concetto entusiasmante».

Ross Hutchins, Chief Tour Officer dell’ATP, ha dichiarato: «L’ATP Champions Tour svolge un ruolo importante nel celebrare le più grandi icone del nostro sport con eventi in tutto il mondo. Siamo felici di dare il nostro benvenuto alla Legends Team Cup nel calendario di questa stagione e che i fan possano vivere l’esperienza del Champions Tour di tennis in un nuovo, eccitante formato».

Nikhil Waugh, Tennis Event Director presso IMG, la società che gestisce l’ATP Champions Tour, ha aggiunto: «La Legends Team Cup e il suo format unico a squadre, con Ivan Lendl e Pat Cash – due big del campo – come capitani, promettono di infondere all’ATP Champions Tour nuova linfa. Siamo entusiasti di lavorare insieme per sviluppare questa serie. La qualità del tennis e la spinta competitiva dei giocatori della Legends Team Cup saranno una grande risorsa e non vediamo l’ora di vederli entrare in campo».

Informazioni su Legends Team Cup

La Legends Team Cup è di proprietà esclusiva dello svedese Top 12 Group. Il gruppo Top 12 ha stretto una partnership con ATP e IMG per lanciare una nuova entusiasmante serie di eventi di tennis nell’ambito dell’ATP Champions Tour. Il Legends Team Cup-ATP Champions Tour avrà in calendario una serie di eventi, prima di concludersi a Dubai. Due squadre di leggende del tennis giocheranno l’una contro l’altra, in più eventi, in tutto il mondo. Nel 2022 ci saranno tre eventi: il primo si terrà nell’Anfiteatro di Pola dall’1 al 3 agosto 2022 e il gran finale si terrà al porto di Dubai dal 9 al 12 novembre 2022. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.legendsteamcup.com

Informazioni sull’ATP Champions Tour

L’ATP Champions Tour riunisce molti dei più grandi tennisti della storia per tornei competitivi in ​​alcune delle località più famose del mondo. I giocatori che partecipano sono stati precedentemente classificati tra i primi 20 del mondo in singolo, sono stati campioni o finalisti in un torneo del Grande Slam o sono giocatori di una squadra vincitrice della Coppa Davis. Per ulteriori informazioni, visitare www.atpchampionstour.com

Informazioni su Top 12 Group

Il team del Top 12 Group sta fornendo l’intero sistema dell’ultra-luxury concentrandosi sulle migliori soluzioni per garantire la completa soddisfazione del cliente. Con una rete di oltre 68.000 persone, dotate di un patrimonio netto molto elevato e un portafoglio di prim’ordine di marchi di lusso, è un potenziale motore per il business. Per ulteriori informazioni, visitare www.top12group.com

A proposito di IMG

IMG è un leader globale nello sport, nella moda, negli eventi e nei media. L’azienda gestisce alcuni dei più grandi atleti e icone della moda del mondo; possiede e gestisce centinaia di eventi dal vivo ogni anno ed è uno dei principali produttori e distributori indipendenti di media sportivi e di intrattenimento. IMG è anche specializzato in licenze, allenamento sportivo e league develpment. IMG è una sussidiaria di Endeavor, una società globale di intrattenimento, sport e contenuti.