Audace Cerignola-Crotone 2-0: decidono due gol nella ripresa

Diretta di Audace Cerignola-Crotone di Venerdì 21 novembre 2025: i gialloblù passano avanti con Gambale al 16′, raddoppio di Cretella cinque minuti più tardi

CERIGNOLA – L’Audace Cerignola conquista tre punti pesanti nella 15ª giornata del Girone C di Serie C, imponendosi 2-0 sul Crotone. Una vittoria maturata nella ripresa grazie alle reti di Gambale e Cretella, che hanno punito le imprecisioni dei rossoblù. La squadra pugliese conferma solidità e cinismo, mentre i calabresi non riescono a dare continuità al successo ottenuto contro il Sorrento.

Cronaca della partita

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche emozioni e un equilibrio che lascia aperta ogni possibilità. Il Crotone spreca alcune occasioni, tra cui un destro insidioso di Maggio che impegna Iliev, mentre il Cerignola prova a colpire in ripartenza. Nella ripresa i padroni di casa cambiano passo: al 16’ Gambale sblocca il risultato con un colpo preciso che batte Merelli. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio di Cretella, bravo a inserirsi e a firmare il 2-0 che chiude virtualmente la gara. Il Crotone prova a reagire con i cambi, ma la difesa gialloblù regge bene e non concede spazi. Nel finale arrivano solo le ammonizioni: Cretella e Bianchini per il Cerignola, Zunno per il Crotone.

Tabellino

AUDACE CERIGNOLA: Iliev V., Gasbarro A., Martinelli L., Todisco G., Parlato C., Paolucci L. (dal 45′ st Ruggiero Z.), Cretella C. (dal 30′ st Moreso O.), Vitale G. (dal 18′ st Bianchini G.), Russo L., Gambale D. (dal 31′ st Emmausso M.), D’Orazio L. (dal 18′ st Cuppone L.). A disposizione: Ballabile E., Bianchini G., Cocorocchio M., Cuppone L., Dabizas A., Emmausso M., Fares G., Giuliodori G., Ianzano D., Miguel Angel, Moreso O., Rizzuto A., Ruggiero Z., Spaltro R.

CROTONE: Merelli D., Di Pasquale D., Berra F., Cargnelutti R. (dal 25′ st Ricci F.), Groppelli F., Vinicius (dal 34′ st Stronati R.), Sandri M. (dal 25′ st Gallo A.), Zunno M., Gomez G., Maggio M. (dal 1′ st Murano J.), Piovanello E. (dal 42′ st Vrenna M.). A disposizione: Bruno K., Calvano S., Cocetta N., Leo D., Marazzotti F., Murano J., Pio Martino A., Ricci F., Sala A., Stronati R., Vrenna M.

Reti: al 16′ st Gambale D. (Audace Cerignola) , al 22′ st Cretella C. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 27′ st Cretella C. (Audace Cerignola), al 39′ st Bianchini G. (Audace Cerignola) al 45’+1 st Zunno M. (Crotone).

Le parole di Emilio Longo

“Incontreremo una squadra che nelle ultime due settimane ha fatto bene. Un avversario più pratico e tignoso, ristrutturato anche mentalmente rispetto alla prima fase di stagione. Ci affronteranno consapevoli delle proprie forze che vivono un periodo di maturità. Giocare in casa o in trasferta in questa fase del torneo non credo faccia tantissimo la differenza. Dovremo essere bravi a capire gli spazi che ci lasceranno durante la partita e vincere i duelli. Mi auguro che ci sia il loro arrembaggio nel finale, significherà che la squadra si è ben comportata prima”.

I convocati del Crotone

“Ci aspetta una partita importante contro una squadra costruita bene e con una certa identità. Hanno un gioco consolidato, non abbiamo avuto troppo tempo per preparare la gara. Nelle ultime quattro partite ne abbiamo vinte tre, compresa quella di Coppa Italia. Ma quello che è stato fatto, nel calcio, non conta niente e dobbiamo capire che bisogna giocare con lo stesso spirito. Ci abbiamo messo qualcosa in più nei particolari e c’è stato un lavoro svolto con più attenzione nei momenti cruciali iniziando dalla partita contro il Crotone. Possiamo portare a casa i tre punti e per farlo ci serve una grande prestazione. Non sarà semplice”.

Presentazione del match

Venerdì 21 novembre 2025 allo stadio Domenico Monterisi andrà in scena Audace Cerignola-Crotone, gara valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Da una parte, la formazione guidata da Vincenzo Maiuri reduce dalla seconda vittoria consecutiva strappata sul campo del Giugliano (0-1) dopo ben cinque sconfitte. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Emilio Longo che vengono dal ritrovato successo ottenuto tra le mura amiche ai danni del Sorrento (3-1) dopo un solo punto raccolto nelle ultime quattro uscite.

Gli ofantini, che davanti al proprio pubblico non vincono da inizio settembre (3-1 al Siracusa) e hanno raccolto una sola vittoria in questo campionato, vanno a caccia del terzo successo di fila per allontanare ulteriormente la zona calda distante soltanto due lunghezze. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche sono riusciti a totalizzare undici punti cadendo soltanto a Cava (1-0), puntano al terzo risultato utile consecutivo per continuare ad accorciare la classifica verso l’alto.

L’ultima vittoria dei pitagorici a Cerignola risale al 4 dicembre 2022 (0-1). L’ultimo precedente della passata stagione, invece, si chiuse in parità (1-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giovanni Castellano della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto Ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano. Operatore al Football Video Support: Emanuele Fumarulo di Barletta.

QUI AUDACE CERIGNOLA – In porta Iliev con Todisco, Martinelli e Gasbarro a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Russo e Parlato con Vitale, Cretella e Paolucci in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Emmausso e Gambale.

QUI CROTONE – Tra i pali Merelli, al centro della difesa Cocetta e Berra con Guerra e Leo ai lati. Sulla mediana agiranno Vinicius e Sandri con Zunno, Piovanello e Maggio a supporto di Gomez.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Crotone

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Russo, Vitale, Cretella, Paolucci, Parlato; Emmausso, Gambale. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Guerra, Cocetta, Berra, Leo; Sandri, Vinicius; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Audace Cerignola-Crotone, gara valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 251 dell’emittente televisiva. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.