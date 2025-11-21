Catanzaro-Pescara 3-3: Corazza regala il primo punto a Gorgone

Diretta Catanzaro-Pescara di Venerdì 21 novembre 2025: biancazzurri per due volte avanti vengono raggiunti e rimontanti ma nel recupero trovano una perla di Corazza

PESCARA – Emozioni e gol al “Ceravolo” nella 13ª giornata di Serie B: Catanzaro e Pescara si dividono la posta in palio con un pirotecnico 3-3. Una gara vibrante, ricca di colpi di scena e di reti di grande qualità, che ha visto i biancazzurri andare avanti due volte, essere ripresi e superati dai padroni di casa, prima del definitivo pareggio in extremis firmato da Corazza.

Spettacolo puro per il pubblico sugli spalti e per chi ha seguito la diretta, con entrambe le squadre protagoniste di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: CATANZARO-PESCARA 3-3 SECONDO TEMPO 51' è finita! Il Pescara strappa un pari nel recupero dopo essere stato per due volte ripreso e anche sorpassato. Gara a tratti spettacolare con tanti gol, alcuni di pregevole fattura. Per questa diretta è tutto, vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti 48' CORAZZA!! PAREGGIO IN EXTREMIS PER IL PESCARA! Scarico di Letizia per il numero 16 bravissimo con il destro di interno a concludere all'angolino sinistro, sorpreso Pigliacelli 47' duro intervento di Antonini su Gravillon, giallo per lui 45' assegnati 6 minuti di recupero 45' cross dalla destra di Gravillon, in uscita Pigliacelli la fa da padrone 42' trattenuta reiterata di Pittarello su Letizia, inevitabile il giallo 37' BUSO! CATANZARO 3 PESCARA 2! Prodezza del neo entrato, conclusione sotto l'incrocio dei pali con il destro dal limite dell'area, nulla da fare per Desplanches. Giallo per il 45, eccesso di esultanza 35' fallo di Frosinini su Meazzi, giallo anche per lui 32' dentro Bettella per Brighenti 31' ci prova a giro in area Buso da posizione defilata e pallone che sorvola l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere 29' fallo di Caligara al limite su Iemmello, giallo per lui. La punizione di Pontisso si infrange sulla barriera 29' lancio per Corazza che in area finisce a terra dopo un contrasto con Buso ma spinta considerata lieve tra le proteste della panchina abruzzese 28' spunto in area di Buso, cross basso intercettato da Desplanches 25' esausto Tonin lascia il campo a Sgarbi mentre nel Catanzaro troviamo Buso e Alesi per D'Alessandro e Cisse 24' gioco fermo, a terra Tonin dopo uno scontro di gioco. Gara più spezzettata nella ripresa, ritmi più blandi rispetto al primo tempo 22' concusione con il mancino dal limite di Caligara palla che supera di poco la traversa prima di terminare sul fondo 22' diagonale largo di Favasuli in area da posizione defilata dopo uno scambio con Iemmello 18' brutto testa a testa tra Gravillon e Pittarello. Staff medici subito in campo. I giocatori per fortuna si riprendono subito e possono rientrare dopo le cure del caso 15' doppio cambio per Gorgone: fuori Dagasso per Caligara mentre Meazzi subentra a Squizzato 14' intervento duro di Brighenti su Squizzato, giallo per lui. Colpo doloroso per il centrocampista che viene supportato dallo staff medico 12' destro a giro di Cisse dal limite dell'area ma palla molto larga 9' fallo tattico di Corbo, giallo per lui 6' partenza forte del Catanzaro che conquista un angolo e mette pressione ai biancazzurri 3' fermato in fuorigioco Favasuli partito in anticipo sul lancio in verticale 1' PITTARELLO! PAREGGIO FLASH DEL CATANZARO! Pennellata di Cisse sul secondo palo per il primo colpo di testa di Frosinini, respinta di Desplanches e tap in vincente. Funzionano bene i cambi di Aquilani è il Pescara a muovere il primo pallone del secondo tempo doppio cambio per il Catanzaro con Frosinini e Pittarello per Di Chiara e Oudin PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il Pescara in vantaggio per 2-1. Dopo il botta e risposta tra Di Nardo e Brighenti, decide la rete di Corazza al 37'. Piccola pausa e torniamo per la ripresa del gioco 45' 1 minuto di recupero 45' bella giocata di Cisse che innesca Favasuli, ingresso in area in area ma conclusione respinta dalla difesa. Sul corner ottimo riflesso con i pugni di Desplanches sul primo palo, neutralizzato un colpo di testa di Oudin! 42' si riscatta il portiere del Pescara sulla conclusione ravvicinata di Rispoli dopo uno scambio in area con Iemmello. Reattivo nel tuffo alla sua destra 40' grande palla gol di Favasuli! Su cross di D'Alessandro, Desplanches non trattiene la sfera sorprendendo il giocatore che calcia sull'esterno della rete 37' CORAZZA!! IL PESCARA TORNA IN VANTAGGIO! Bolide a mezz'altezza di Dagasso dai 25 metri, in tuffo respinge Pigliacelli ma sulla respinta tap in vincente del compagno con una deviazione di Antonini 33' intervento con i tacchetti alti di Tonin su Brighenti, punizione per la difesa 31' spunto di D'Alessandro, passaggio su Iemmello anticipato in area ma c'è il corner. Sugli sviluppi cross troppo lungo di Cisse direttamente sul fondo 30' annullato un gol a D'Alessandro! Imbucata di Cisse per il compagno che brucia i marcatori e in area aveva superato con un diagonale Desplanches 26' angolo di Dagasso, fischiato fallo in area di Gravillon su Iemmello 24' uscita provvidenziale in scivolata fuoriarea di Desplanches e pochi istanti più tardi Iemmello da due passi alza la mira disturbato da una trattenuta di Gravillon ritenuta probabilmente lieve di intensità 21' BRIGHENTI! PAREGGIO DEL CATANZARO! Sul corner bello spunto dal fondo di Cisse, cross basso per il compagno che colpisce con il tacco esterno alla sinistra di Desplanches impietrito 21' spunto di Cisse, ingresso in area e tentativo in area salvata da Brosco in angolo 18' palla gol per Tonin! Bella palla filtrante di Di Nardo per il compagno che in area colpisce in diagonale sporcato da un difensore in angolo, bersaglio sfiorato. Sul corner successivo palla recuperata dalla difesa che Dagasso costretto al fallo tattico, trattenuta che costa il giallo 16' ottima chisura sulla trequarti difensiva in ripiegamento di Corazza su Cisse 13' angolo il Pescara, fischiato fallo in attacco a Gravillon, trattenuta su Antonini 10' DI NARDO!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!! Verticalizzazione di Corbo, sponda di Tonin in area per l'attaccante bravo dopo un bel movimento di smarcamento a calciare con un rasoterra sotto le braccia del portiere 9' sulla di fatto sugli sviluppi dell'angolo per i giallorossi che restano in proiezione offensiva, fischiato offside a Iemmello 9' in campo Corazza per Oliveri 7' tegola per Gorgone, si ferma Oliveri su uno scatto su D'Alessandro. L'azione non è andata a buon fine per i padroni di casa ma il difensore deve subito lasciare il campo, si è tentito tirare il flessore della gamba sinistra 5' Cisse per D'Alesssandro ma piazzato dal limite letto da Desplanches 3' verticalizzazione di Favasuli per Cisse che si trova a tu per tu con il portiere viene chiuso ma tutto fermo per fuorigioco iniziale 2' lancio di Valzania a liberare Di Nardo in area da posizione defilata, buono il controllo meno la conclusione sopra la traversa 1' anticipo con i piedi di Pigliacelli su Di Nardo in pressione alta Si parte con il calcio d'avvio del Catanzaro in maglia giallorossa, Pescara in quella biancazzurra Le squadre fanno il loro ingresso in campo Da Alessandro Gulizia per Calciomagazine un saluto a tutti i lettori e benvenuti alla diretta di Catanzaro-Pescara. Il match apre la 13esima giornata di Serie B, dalle ore 20:30 il fischio d'inizio. TABELLINO CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti (dal 32' st Bettella), Antonini, Di Chiara (dal 1' st Frosinini); Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro (dal 25' st Buso); Oudin (dal 1' st Pittarello), Cisse (dal 25' st Alesi); Iemmello. A disposizione: Marietta, Bashi, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Liberali, Bettella, Alesi, Buso, Seha, Frosinini, Buglio. Allenatore: Aquilani PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon, Brosco, Corbo; Oliveri (dal 9' pt Corazza), Squizzato (dal 15' st Meazzi), Dagasso (dal 15' st Caligara), Letizia; Tonin (dal 25' st Sgarbi), Valzania; Di Nardo. A disposizione: Saio, Capellini, Meazzi, Brandes, Meazzi, Cangiano, Corazza, Sgarbi, Graziani, Caligara, Vinciguerra, Giannini, Berardi. Allenatore: Gorgone Reti: al 10' pt Di Nardo, al 21' pt Brighenti, al 37' pt Corazza, al 1' st Pittarello, al 37' st Buso, al 48' st Corazza Ammonizione: Dagasso, Corbo, Brighenti, Caligara, Frosinini, Buso, Pittarello, Antonini Recupero: 1' pt, 6' st

Formazioni ufficiali di Catanzaro-Pescara

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro; Oudin, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon, Brosco, Corbo; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; Tonin, Valzania; Di Nardo. Allenatore: Gorgone

Convocati

Catanzaro

Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli

Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Favasuli, Frosinini

Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Oudin, Alesi, Rispoli, Cissé . Buglio

Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Buso, Seha, D’Alessandro

Pescara

Portieri: Desplanches Sebastiano (1), Profeta Nicolo’ (12), Saio Ivan (22)

Difensori: Capellini Riccardo (2), Letizia Gaetano (3), Brosco Riccardo (13), Corazza Tommaso (16), Oliveri Andrea (33), Giannini Davide (35), Corbo Gabriele (95), Gravillon Andrew (26), Brandes Julian Christian (5)

Centrocampisti: Squizzato Niccolo’ (6), Meazzi Lorenzo (7), Dagasso Matteo (8), Valzania Luca (14), Graziani Leonardo (20), Caligara Fabrizio (21), Berardi Lorenzo (36)

Attaccanti: Di Nardo Antonio (9), Cangiano Gianmarco (11), Tonin Riccardo (15), Sgarbi Lorenzo (18), Vinciguerra Alessandro (31)

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Alex Cavallina di Parma e dal quarto ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri. In sala Var Davide Ghersini di Genova e, curiosamente, Davide Camplone proprio di Pescara. In questa stagione ha già diretto il Pescara contro il Sudtirol. In carriera due pareggi e altrettante sconfitte nei precedenti coi biancazzurri

Presentazione del match

Venerdì 21 novembre alle ore 20.30, allo stadio Ceravolo, il Catanzaro ospita il Pescara nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B 2025-2026.

La sfida segna l’esordio sulla panchina biancazzurra di Giorgio Gorgone, chiamato a sostituire Vincenzo Vivarini durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il tecnico romano, alla prima esperienza in cadetteria, dovrà provare a rilanciare una squadra penultima in classifica con 8 punti (friutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte)e la peggior difesa del torneo (25 reti subite contro le 15 segnate). Nell’ultimo turno i biancazzurri hanno perso in casa 0-2 contro il Monza.

L’avversario non è dei più semplici: i calabresi di Alberto Aquilani, undicesimi, cercano riscatto dopo il ko di misura rimediato a Empoli. I giallorossi sono a quota; il loro percorso racconta di tre partite vinte, sei pareggiate e tre perse, tredici reti realizzate e dodici incassate.

L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al mese di marzo del 2023 quando, in Serie C, finì 2-2.

COME ARRIVA IL CATANZARO – Aquilani dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1: tra i pali Pigliacelli, difesa composta da Brighenti, Antonini Lui e Cassandro. Sulle corsie esterne spazio a D’Alessandro e Rispoli, mentre in mezzo agiranno Petriccione e Buglio. Alle spalle dell’unica punta Iemmello, ci saranno Favasuli e Cissé..

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorogone dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2. In porta Desplanches, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Capellini, Brosco e Letizia. Sulle fasce Oliveri e Corazza avranno compiti di spinta e copertura, con Valzania, Squizzato e Dagasso a presidiare la mediana. In attacco la coppia Di Nardo–Tonin.

Probabili formazioni di Catanzaro-Pescara

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli, Brighenti, Antonini Lui, Cassandro, D’Alessandro, Petriccione, Buglio, Favasuli, Cissè, Rispoli, Iemmello. Allenatore: Aquilani

PESCARA (3-5-2): Desplanches, Capellini, Brosco, Letizia, Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Corazza, Di Nardo, Tonin. Allenatore: Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: