Audace Cerignola-Potenza 4-0: dominio gialloblù, Gambale apre, Ligi chiude

Diretta di Audace Cerignola-Potenza del 9 gennaio 2026: a segno Gambale, Parlato, D’Orazio e Ligi. Prestazione dominante dei gialloblù

CERIGNOLA – L’Audace Cerignola firma una delle prestazioni più convincenti della sua stagione, superando il Potenza con un netto 4-0 in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. La squadra di Ivan Tisci impone ritmo, qualità e aggressività, trovando il vantaggio già nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa con una prova di forza che non lascia repliche. Il Potenza, mai realmente in partita, fatica a contenere le iniziative avversarie e crolla sotto i colpi di un Cerignola brillante in ogni reparto.

Tabellino

AUDACE CERIGNOLA: Iliev V., Todisco G., Martinelli L., Ligi A., Russo L. (dal 38′ st Ballabile E.), Paolucci L. (dal 29′ st Ruggiero Z.), Moreso O., Cretella C., Parlato C. (dal 29′ st Spaltro R.), D’Orazio L. (dal 38′ st Ianzano D.), Gambale D. (dal 40′ st Dabizas A.). A disposizione: Ballabile E., Cocorocchio M., Cuppone L., Dabizas A., Di Tommaso L., Fares G., Greco S., Ianzano D., Labranca R., Ruggiero Z., Spaltro R.

POTENZA: Cucchietti T., Riggio C., Bachini M. (dal 13′ st Schimmenti E.), Bura R., Rocchetti Y. (dal 38′ st Ragone G.), Adjapong C., Lucas Martello, Siatounis A. (dal 28′ st De Marco A.), Ghisolfi M., D’Auria G. (dal 28′ st Balzano M.), Petrungaro L. (dal 28′ st Mazzeo L.). A disposizione: Balzano M., De Marco A., Gabriele G., Guiotto G., Maisto F., Mazzeo L., Ragone G., Schimmenti E.

Reti: al 20′ pt Gambale D. (Audace Cerignola) , al 24′ pt Parlato C. (Audace Cerignola) , al 12′ st D’Orazio L. (Audace Cerignola) , al 17′ st Ligi A. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 20′ st Paolucci L. (Audace Cerignola).

Le parole del vice allenatore del Potenza Gerardo Alfano

“Veniamo da una settimana dove abbiamo lavorato tanto ma, allo stesso tempo, abbiamo dovuto fare a meno di diversi calciatori a causa dell’influenza e di alcuni infortuni. Nonostante ciò abbiamo dato il massimo durante gli allenamenti e andremo a Cerignola per fare la nostra partita. Il Cerignola è una squadra forte, ben allenata. Sarà una bella partita tra due squadre che amano giocare a calcio e dove speriamo di fare tutto il possibile per conquistare punti importanti. Al momento non stiamo pensando alla prossima gara di Coppa, siamo concentrati esclusivamente su questa delicata sfida di campionato dove dobbiamo fare risultato. Percepisco grande vicinanza da parte della città e di tutta la tifoseria perché ci viene riconosciuto l’impegno e la voglia di migliorarci quotidianamente. Questa compattezza è il vero segreto per raggiungere obiettivi importanti”.

Presentazione del match

Venerdì 9 gennaio 2026 allo stadio Domenico Monterisi andrà in scena Audace Cerignola-Potenza, gara valevole per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Uno scontro diretto quello in terra pugliese con gli ofantini che ospiteranno i rossoblù con un punto di ritardo all’ultimo posto in griglia play-off. Da una parte, la formazione guidata da Vincenzo Maiuri reduce a Picerno (1-1) dal terzo pareggio nelle ultime cinque partite dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata per mano della capolista Benevento (0-4).

Stesso ruolino di marcia nelle ultime cinque partite anche da parte degli uomini di Pietro De Giorgio che vengono dal terzo pari in quattro giornate con il Giugliano (0-0) dopo il ko di Monopoli in rimonta (2-1). I gialloblù, che davanti al proprio pubblico vengono da un brutto ko e hanno raccolto appena dieci punti con una sola vittoria negli ultimi tre mesi conquistata ai danni del Crotone, vogliono tornare a fare bottino pieno per consolidare la zona play-off e allontanare le dirette inseguitrici. I rossoblù, invece, che non vincono lontano dalle mura amiche dalla prima giornata di campionato sul campo del Giugliano (2-3) e vengono da sei sconfitte nelle ultime nove trasferte, vanno a caccia del secondo colpo esterno stagionale per rimanere avanti sui pugliesi e accorciare ulteriormente la classifica verso l’alto.

Sarà il terzo precedente tra Potenza e Audace Cerignola, il primo in Puglia: finì 0-0 in campionato a fine agosto e 4-2 in favore dei lucani nell’ottavo di finale di Coppa Italia Serie C dello scorso 26 novembre. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi di Palermo e Matteo Di Berardino di Teramo. Quarto Ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera. Operatore al Football Video Support: Vincenzo Andreano di Foggia.

QUI AUDACE CERIGNOLA – A difesa di Iliev ci saranno Ligi, Martinelli e Todisco. Sulle corsie esterne agiranno Russo e Parlato con Paolucci, Cretella e Moreso in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da D’Orazio e Gambale.

QUI POTENZA – Tra i pali Cucchietti con Rocchetti, Bura, Riggio e Adjapong a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto De Marco, Felippe e Siatounis mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da D’Auria, Mazzeo e Petrungaro.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Potenza

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Ligi, Martinelli, Todisco; Russo, Paolucci, Cretella, Moreso, Parlato; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Bura, Riggio, Adjapong; De Marco, Felippe, Siatounis; D’Auria, Mazzeo, Petrungaro. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Audace Cerignola-Potenza, gara valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.