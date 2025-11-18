L’Austria torna ai Mondiali dopo 28 anni

Diretta Austria-Bosnia Erzegovina di Martedi 18 novembre 2025: Tabakovic illude, Gregoritsch risponde ed espolde la festa

AUSTRIA – Allo Ernst Happel Stadion di Vienna, Austria e Bosnia-Erzegovina hanno dato vita a un match intenso e combattuto, valido per il decimo turno delle qualificazioni al Mondiale 2026. La squadra di Rangnick, forte di un possesso palla dominante (68%), ha dovuto inseguire dopo il vantaggio bosniaco firmato da Tabakovic, trovando la rete del pari con Gregoritsch nella ripresa. Questo risultato consente all’Austria di qualificarsi per un Mondiale dopo 28 anni, era infatti dell’edizione 1998 l’ultima sua apparizione.

Tabellino

AUSTRIA: Schlager A., Laimer K., Lienhart P., Danso K., Mwene P. (dal 24′ st Posch S.), Schlager X. (dal 24′ st Schmid R.), Seiwald N., Wimmer P. (dal 14′ st Gregoritsch M.), Baumgartner C., Sabitzer M., Arnautovic M. (dal 37′ st Schopf A.). A disposizione: Alaba D., Friedl M., Gregoritsch M., Grillitsch F., Grull M., Pentz P., Polster N., Posch S., Querfeld L., Schmid R., Schopf A., Wurmbrand N. Allenatore: Rangnick R..

BOSNIA-ERZEGOVINA: Vasilj N., Karic E. (dal 26′ st Mujakic N.), Muharemovic T., Malic A. (dal 39′ st Bazdar S.), Memic A., Tahirovic B. (dal 39′ st Hadziahmetovic A.), Hadzikadunic D., Bajraktarevic E., Tabakovic H. (dal 17′ st Gigovic A.), Dzeko E., Sunjic I. (dal 39′ st Alajbegovic K.). A disposizione: Alajbegovic K., Basic I., Bazdar S., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikic O., Kolasinac S., Mujakic N., Saric D., Zlomislic M. Allenatore: Barbarez S..

Reti: al 33′ st Gregoritsch M. (Austria) al 12′ pt Tabakovic H. (Bosnia-Erzegovina) .

Ammonizioni: al 45’+4 pt Laimer K. (Austria) al 9′ st Hadzikadunic D. (Bosnia-Erzegovina).

Gol annullati: al 43′ pt Laimer K. per fallo (Austria).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà João Pinheiro ,coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo Cláudio Pereira , Video Assistant Referee Tiago Martins e Assistente Video Assistant Referee Helder Malheiro.

La presentazione del match

Martedi 18 novembre, alle ore 20:45, alla Ernst-Happel-Stadion di Vienna, andrà in scena Austria-Bosnia Erzegovina, match valido per il decimo turno di qualificazione al Mondiale 2026 Girone H 2025/2026. Si tratta di uno spareggio anticipato tra Austria e Bosnia ed Erzegovina: le due nazionali si giocano il primato del Gruppo H. Chi vince si qualifica direttamente al mondiale 2026 di Messico, Canada e Stati Uniti mentre chi perde dovra affrontare i playoff.

La squadra di Ralf Rangnick ha disputato un eccellente girone, facendo registrare un bilancio di 6 vittorie e 1 sola sconfitta in 7 gare. Sono stati ben 23 i gol messi a segno dalla compagine biancorossa e solamente 3 quelli subiti. L’Austria ha due risultati su tre contro la Bosnia: anche solo un pareggio permetterebbe alla nazionale di casa di qualificarsi, in virtù del punto di vantaggio sulla nazionale ospite. Ciononostante, la qualità della rosa e il gioco offensivo degli austriaci non portano a credere che si accontentino di gestire il risultato e prendersi un solo punto: l’Austria proverà a chiudere subito i conti e indirizzare la partita verso binari favorevoli.

I Dragoni nella loro storia hanno giocato solamente un’edizione di Coppa del Mondo, nel 2014, sulle otto disponibili dal 1994 fino ad oggi. Di buono c’è che, anche in caso di esito negativo, i playoff sarebbero garantiti per la formazione guidata da Sergej Barbarez, ma è chiaro che, se possibile, meglio evitare semifinale e finale con tutta la pressione che genererebbero. La Bosnia può fare affidamento su un Edin Dzeko che in Italia non sta vivendo un periodo brillante con la Fiorentina ma che in Nazionale, al contrario, sta tenendo fede al suo buon nome con tanti gol spesso pure decisivi. Sono ben 16 i punti conquistati dalla Bosnia che ha messo a referto 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

COME ARRIVA L’AUSTRIA – L’Austria di Rangnick si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è A. Schlager; la linea difensiva è composta da Posch, Danso, Lienhart e X. Schlager, chiamati a garantire solidità e ordine. Davanti alla difesa agisce la coppia formata da Laimer e Siewald, incaricata di dare equilibrio, intensità e qualità alla manovra. Sulla trequarti spazio a Schmid, Baumgartner e Sabitzer, trio dinamico e tecnico pronto a creare pericoli tra le linee. In avanti il riferimento offensivo è Arnautovic, chiamato a guidere l’attacco e finalizzare le azioni della nazionale austriaca.

COME ARRIVA LA BOSNIA ERZEGOVINA – La Bosnia ed Erzegovina di Barbarez si dispone con il 4-3-3: tra i pali c’è Vasilj; la linea difensiva è composta da Malic, Katic, Burnic e Muharemovic, chiamati a garantire solidità e compattezza. In mezzo al campo agiscono Bazdar, Tahirovic e Bajraktarevic, incaricati di dare equilibrio, intensità e qualità alla costruzione del gioco. In avanti il tridente formato da Dedic, Dzeko e Memic ha il compito di guidare la manovra offensiva, cercando profondità e concretezza sotto porta.

Le probabili formazioni

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Lienhart, X. Schlager; Laimer, Siewald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Rangnick.

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3):Vasilj; Malic, Katic, Burnic, Muharemovic; Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic; Dedic, Dzeko, Memic.Allenatore: Barbarez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Austria-Bosnia Erzegovina, valida per la giornata 10 di qualificazione al Mondiale 2026 Girone A verrà trasmessa in diretta su Sky Calcio.