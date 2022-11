Austria – Italia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Austria – Italia del 20 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’incontro amichevole

VIENNA – Domenica 20 novembre 2022, alle ore 20.45, all’Ernst Happel Stadion di Vienna, l’Italia affronterà in amichevole l’Austria. Di fronte due rappresentative che non parteciperanno al Mondiale del Qatar e che guardano avanti per preparare nel migliore dei modi gli appuntamenti di Euro 2024 e della Coppa del Mondo in America del 2026.

La Nazionale di Mancini andranno alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi di settembre con Inghilterra e Ungheria che hanno spalancato le porte della Final Four di Nations League e quello di mercoledì scorso nell’amichevole con l’Albania. A Vienna l’Italia giocherà la 401ª amichevole della sua storia contro la Nazionale austriaca, relegata al 30° posto del Ranking FIFA e reduce dalla vittoria di misura nell’amichevole contro Andorra, decisa da un gol di Arnautovic nei minuti finali. Il bilancio dei precedenti con l’Austria è favorevole all’Italia (18 successi, 8 pareggi e 12 sconfitte), imbattuta negli ultimi 60 anni dopo non essere mai riuscita a vincere nei primi 10 confronti diretti. L’ultima sfida tra le due nazionali risale agli Ottavi di finale di EURO 2020, quando i gol di Chiesa e Pessina ci regalarono il successo (2-1) ai tempi supplementari. Prima dell’inizio dell’amichevole tra Austria e Italia verrà osservato un momento di raccoglimento in memoria dell’ex attaccante austriaco Gerhard Rodax, tragicamente scomparso in un incidente all’età di 57 anni. Rodax ha collezionato 20 presenze con la maglia della Nazionale austriaca, disputando la fase finale del Mondiale di Italia ’90, dove realizzò anche una rete nel match con gli Stati Uniti.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ITALIA - AUSTRIA Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca dell'amichevole con commento in tempo reale.

I convocati del’Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).

L’arbitro

A dirigere il match sarà il tedesco Christian Dingert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch; quarto uomo Sven Jablonski.

La presentazione del match

QUI AUSTRIA – Rangnik dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-1 con Lindner tra i pali e con Posch, Trimmel, Danso, e Alaba a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Grillitsch e Schlager mentre sulle fasce ci saranno Baumgartner e Sabitzer. Davanti Arnautovic e Gregoritsch.

QUI ITALIA – Mancini dovebbe rispondere col modulo 3-4-3 con Donnarumma in porta e una difesa a tre composta da Scalvini, Acerbi e Bastoni. In mezzo Barella e Pessina mentre Di Lorenzo e Dimarco completeranno la linea di centrocampo. Tridente offensivo composto da Politano, Raspadori e Grifo.

Le probabili formazioni di Austria – Italia

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT. Ragnick

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Pessina, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. CT. Mancini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.