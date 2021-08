Avellino – Campobasso: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Avellino – Campobasso del 29 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la prima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

AVELLINO – Domenica 29 agosto, alle ore 20.30, allo Stadio Partenio, si giocherà Avellino – Campobasso, match valido per la prima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa, nelle ultime cinque sfide ufficiali, hanno ottenuto una vittorie, un pareggio e tre sconfitte, tra cui quella contro la Ternana, che é costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. Gli ospiti, invece, nelle ultime cinque gare hanno vinto una volte, pareggiato due e perso due (anche contro il Grosseto con conseguente superamento del turno di Coppa Italia). Le due squadre si sono affrontate in amichevole a inizio agosto, in terra molisana, quando é finita 2-2. A dirigere il match sarà il Sig. Mattia Caldera della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani della sezione di Fermo e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale, invece, sarà il Sig. Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI AVELLINO – Probabile modulo 3-5-2 per l’Avellino con Forte in porta e difesa formata da Silvestri, Miceli e Scognamiglio. In cabina di regia Matera con M. Silvestri e D’Angelo; sulle corsie Rizzo e Tito. Davanti Messina e Maniero.

QUI CAMPOBASSO – Il Campobasso dovrebbe scendere il campo con il modulo 4-3-3 con Raccichini tra i pali e retroguardia formata al centro da Menna e Dalmazzi e sulle fasce da Fabriani e Vanzan. A centrocampo Tenkorang, Ladu e Candellori. Tridente offensivo composto da Liguori, Rossetti e Di Francesco

Le probabili formazioni di Avellino – Campobasso

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Scognamiglio; Rizzo, M. Silvestri, Matera, D’Angelo, Tito; Messina, Maniero. Allenatore: Braglia.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Ladu, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco. Allenatore: Cudini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Avellino – Campobasso, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.