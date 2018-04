Avellino – Cittadella: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Avellino – Cittadella: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 12.30

AVELLINO – Domani alle ore 12.30 si giocherà Avellino – Cittadella, incontro valevole per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono gli irpini che hanno assoluto bisogno di punti per uscire dalle acque torbide della bassa classifica. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, i campani hanno pareggiato 0-0 in quel di Carpi e in classifica occupano la diciassettesima posizione con 41 punti, gli stessi del Novara. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che stanno disputando una grande stagione e, sabato, hanno ipotecato l’accesso ai play-off battendo nettamente il Foggia. In classifica infatti il Cittadella occupa la settima posizione, al pari del Perugia con 58 punti. Ad arbitrare la gara del Partenio sarà il signor Marini della sezione di Roma.

La cronaca minuto per minuto

QUI AVELLINO – Foscarini, che si troverà di fronte il suo dolce passato, dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-1-1 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Laverone e Falasco sulle fasce mentre al centro Morero e Migliorini. A centrocampo D’Angelo e Di Tacchio centrali mentre sulle corsie esterne spazio a Vajushi e Molina. In attacco Asencio a supporto di Ardemagni.

QUI CITTADELLA – Venturato, dal canto suo, dovrebbe rispondere col 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, pacchetto arretrato composto da Scaglia e Bendetti sulle fasce mentre al centro Salvi e Varnier. A centrocampo Settembrini in regia con Ioeri e Benedetti mezze ali mentre in attacco Bartolomei a supporto della coppia d’attacco formata da Kouamè e Arrighini.

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Laverone, Morero, Migliorini, Falasco, Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Vajushi Asencio, Ardemagni. Allenatore: Foscarini

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Scaglia, Salvi, Varnier, Benedetti, Settembrini, Iori, Bartolomei, Schenetti, Kouamè, Arrighini. Allenatore: Venturato

Stadio: Partenio – Lombardi