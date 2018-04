Avellino – Perugia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Avellino – Perugia, formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca e il tabellino della sfida in programma lunedì 9 aprile alle ore 20.30

AVELLINO – Oggi alle ore 20.30 si giocherà Avellino – Perugia, incontro valido per il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre che stanno attraversando momenti completamente opposti. Da una parte ci sono gli irpini che stanno vivendo un periodo nero e, nell’ultima settimana, sono arrivate due sconfitte casalinghe con annesso esonero di Novellino, al suo posto Foscarini. In classifica i campani sono in diciottesima posizione con 36 punti. Dall’altra parte ci sono gli umbri che, invece, sono in uno stato di forma importante e nell’ultimo turno hanno vinto 2-0 in casa della Pro Vercelli. In classifica il Grifone occupa la quarta posizione, al pari di Bari e Parma, con 53 punti.

QUI AVELLINO – Foscarini, almeno per questa gara d’esordio, potrebbe confermare il 4-4-1–1 con Lezzerini tra i pali, pacchetto arretrato composto da Pecorini e Rizzato sulle fasce mentre al centro Ngawa e Kresic. A centrocampo D’Abgelo e Moretti in cabina di regia mentre sulle fasce Cabezas e Vajushi. In attacco Asencio a supporto di Castaldo.

QUI PERUGIA – Breda, visto lo stato di forma eccezionale della sua squadra, dovrebbe cambiare pochissimo. 3-5-2 con Leali in porta, pacchetto arretrato composto da Volta, Magnani e Del Prete. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Gustafson e Bandinelli mezze ali mentre sulle corsie esterne Mustacchio e Pajac. In attacco la coppia formata da Cerri e Di Carmine.

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-4-1-1): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Kresic, Rizzato; Vajushi, D’Angelo, Moretti, Cabezas, Asencio; Castaldo. Allenatore: Foscarini

PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Magnani, Del Prete; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine. Allenatore: Breda

Arbitro: Piccinini

Guardalinee: Intagliata e Formato

Quarto uomo: De Tullio

Stadio: Partenio – Lombardi

Cronaca minuto per minuto