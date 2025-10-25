Diretta di Avellino-Spezia di Sabato 25 ottobre 2025: reti tutte nella reipsa con Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio

AVELLINO – Dopo il rischio esonero seguito al k.o. contro il Cesena, il tecnico dello Spezia risponde con una vittoria rotonda sul campo dell’Avellino: 4-0 al Partenio-Lombardi, primo successo stagionale per gli aquilotti, che salgono a quota 6 punti in classifica e abbandonano l’ultimo posto.

Cronaca della partita

La gara si sblocca nel finale di primo tempo, quando Palmiero viene espulso al 44’ per un intervento scomposto su Esposito. In superiorità numerica, lo Spezia prende il controllo del match nella ripresa. Al 63’ Aurelio apre le danze con un colpo di testa su assist di Nagy. Il raddoppio arriva al 82’, con Esposito che serve Vlahovic per il facile tap-in. Tre minuti dopo Vignali firma il tris con un destro angolato dal limite, mentre nel finale Di Serio chiude i conti su cross di Beruatto.

Buona la prova collettiva dei liguri, solidi in difesa con Sarr protagonista nel primo tempo e cinici in attacco nella ripresa. D’Angelo si affida a Jack al posto dell’influenzato Wisniewski, mentre Vignali e Cassata partono titolari. Kouda entra nella ripresa e contribuisce alla gestione del vantaggio. Una vittoria che rilancia lo Spezia e rafforza la posizione del suo allenatore.

Tabellino

AVELLINO: Iannarilli A., Besaggio M. (dal 21′ st Russo R.), Simic L., Fontanarosa A., Missori F. (dal 31′ st Tutino G.), Cancellotti T., Palmiero L., Sounas D. (dal 16′ st Gyabuaa M.), Cagnano A. (dal 1′ st Milani A.), Biasci T. (dal 1′ st Palumbo M.), Crespi V.. A disposizione: Armellino M., Daffara G., Enrici P., Gyabuaa M., Kumi J., Lescano F., Manzi C., Milani A., Palumbo M., Panico G., Russo R., Tutino G. Allenatore: Biancolino R.. SPEZIA: Sarr M., Mateju A., Hristov P., Fellipe Jack (dal 43′ st Candela A.), Vignali L., Nagy A., Esposito Sa., Cassata F. (dal 1′ st Kouda R.), Aurelio G. (dal 36′ st Beruatto P.), Soleri E. (dal 27′ st Di Serio G.), Lapadula G. (dal 35′ st Vlahovic V.). A disposizione: Beruatto P., Candela A., Candelari P., Di Serio G., Kouda R., Lorenzelli E., Loria L., Mascardi D., Vlahovic V. Allenatore: D’Angelo L.. Reti: al 18′ st Aurelio G. (Spezia) , al 38′ st Vlahovic V. (Spezia) , al 41′ st Vignali L. (Spezia) , al 45′ st Di Serio G. (Spezia) . Ammonizioni: al 1′ st Missori F. (Avellino), al 36′ st Simic L. (Avellino) al 18′ pt Cassata F. (Spezia). Espulsioni: al 44′ pt Palmiero L. (Avellino).

Presentazione del match

Sabato 25 ottobre, alle ore 15, allo Stadio “Partenio-Lombardi”, l’Avellino ospita lo Spezia in una gara che mette in palio punti pesanti per due squadre con prospettive opposte: i biancoverdi cercano conferme nella zona playoff, mentre i liguri sono chiamati a reagire per evitare di sprofondare nei bassifondi della classifica.

La formazione di Raffaele Biancolino arriva all’appuntamento dopo la sconfitta nel derby campano contro la Juve Stabia (0-2), ma il bilancio stagionale resta positivo: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle prime otto giornate, con 12 punti e una differenza reti in perfetto equilibrio (11 gol fatti e 11 subiti). In casa, l’Avellino ha costruito gran parte del suo bottino: due successi e un pari, con appena una rete incassata.

Lo Spezia, invece, è in piena crisi. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella scorsa stagione, fermandosi solo in finale playoff contro la Cremonese, la squadra di Luca D’Angelo si ritrova ora al ventesimo posto, con appena 3 punti frutto di tre pareggi e cinque sconfitte. Il ko interno contro il Monza (1-2) ha aggravato la situazione, e l’ombra dell’esonero ha sfiorato il tecnico delle Aquile salvato solo dal mancato accordo con Guido Pagliuca.

Sarà Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto, a dirigere la sfida. A coadiuvare il dfischietto trentino ci saranno Di Giacinto e Rinaldi come assistenti di linea, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Crezzini. In sala VAR opererà Marco Piccinini di Forlì, con Rodolfo Di Vuolo.

COME ARRIVA L’AVELLINO – Out lo squalificato Roberto Insigne e gli infortunatiTutino, Rigione, Patierno, Favilli e D’Andrea. Raffaele Biancolino dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1, puntando su compattezza difensiva e rapidità negli ultimi trenta metri. Tra i pali ci sarà Iannarilli, protetto dal terzetto arretrato composto da Cancelotti, Simic e Fontanarosa. Sulle corsie laterali agiranno Missori e Cagnano, con Kumi e Palmiero a presidiare la zona centrale del campo. Sulla trequarti, spazio alla fantasia di D’Andrea e Biasci, chiamati a supportare l’unica punta Lescano, riferimento offensivo dei biancoverdi.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Indisponibili Bandinelli e Zurkowski. Lo Spezia di Luca D’Angelo dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 che punta su densità in mezzo al campo e verticalizzazioni rapide. In porta ci sarà Sarr, mentre la linea difensiva sarà composta da Wisniewski, Hristov e Mateju. A centrocampo, Vignali e Aurelio presidieranno le fasce, con Nagy, Esposito e Kouda nel cuore della manovra. In attacco, fiducia al tandem Lapadula–Vlahovic

Probabili formazioni di Avellino-Spezia

AVELLINO (3-4-2-1): Iannarilli; Cancelotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Cagnano; D’Andrea, Biasci; Lescano. Allenatore: Biancolino.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Vlahovic. Allenatore: Pagliuca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: