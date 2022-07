Amichevole, AZ Alkmaar – Bologna: diretta live e risultato in tempo reale

La partita AZ Alkmaar – Bologna di Domenica 24 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato dei rossoblù

ALKMAAR – Dopo aver battuto 8-0 la Settaurense, 5-0 l’ASD Pinzolo Val Rendena e 7-1 il Castiglione delle Stiviere, Domenica 24 luglio alle ore 17.30, all’AFAS Stadion di Alkmaar, il Bologna affronta l’AZ Alkmaar nella sua quinta amichevole stagionale. Per i rossoblù il prossimo test é in programma tra tre giorni, sempre in Olanda, contro il Twente. Sarà Bologna – Cosenza la sfida valida per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023, con il match che vedrà il fischio d’inizio alle 18 di lunedì 8 agosto sul terreno dello Stadio Dall’Ara. L’esordio in campionato é previsto, invece, per domenica 14 agosto alle 18 all’Olimpico contro la Lazio. Dal canto suo l’AZ Alkmaar é molto più avanti nella preparazione perché ha già affrontato, ed eliminato, i bosniaci del Tuzla City nel primo turno preliminare della Conference League e si appresta a debuttare nell’Eredivisie il prossimo 7 agosto contro il G.A. Eagles.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ALKMAAR (NED):. A disposizione:



BOLOGNA (ITA):. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI AZ – L’AZ potrebbe scendere in campo col modulo 4-3-3 con Verhulst in porta e retroguardia formata al centro da Beukema e Martins Indi e sulle fasce da Hatzidiakos e Kerkez. A centrocampo Reijnders, de Wit e Clasie. Tridente offensivo formato da Evjen, Pavlidis e Odgaard.

QUI BOLOGNA – Per gli uomini di Mihajlovic probabile modulo 3-4-2-1 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Soumaoro, Bonifazi, Binks e Theate. In mezzo al campo Schouten e Ferguson mentre sulle corsie esterne agiranno De Silvestri e Cambiaso. Unica punta Arnautovic davanti ai trequartisti Orsolini e Barrow.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar – Bologna

AZ ALKMAAR (4-3-3): Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, de Wit, Clasie; Evjen, Pavlidis, Odgaard. Allenatore: Pascal Jansen

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Schouten, Ferguson, Cambiaso; Orsolini, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky Sport Football (canale 253 satellite) e, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.