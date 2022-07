Ritiro Bologna, precampionato 2022 -2023: amichevoli estive

Calendario precampionato 2022-2023 del Bologna. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblù

BOLOGNA – Nel giorno in cui arriva la bella notizia delle dimissioni di Mister Mihajlovic dall’Ospedale dove era ricoverato per sottoporsi al terzo ciclo di cure contro la leucemia e nel giorno dell’ufficializzazione dell’arrivo diel difensore Lykogyannis dal Cagliari, inizia a Casteldebole la nuova stagione del Bologna: alle 17 atleti e staff si ritroveranno al centro tecnico per la ripresa delle attività. I giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, si aggregheranno al gruppo nel corso del ritiro di Pinzolo. La squadra sarà infatti in Trentino dal 6 al 17 luglio: con questo saranno quattro i ritiri precampionato svolti dai felsinei nella località della Val Rendena (i precedenti sono stati nel 2018, 2020 e 2021). Poi volerà in Olanda in tourneé per partecipare ad alcune amichevoli di lusso contro avversari locali. Esordio in campionato all’Olimpico previsto per le ore 18 del 14 agosto all’Olimpico contro la Lazio. Una stagione tutta in anticipo per far spazio ai Mondiali del Qatar che si svolgeranno dal 18 novembre al 21 dicembre.

Date amichevoli

10 luglio

ore 17.00 Bologna – Settaurense (Promozione)

17 luglio

ore 16.00 Bologna – ASD Pinzolo Val Rendena (Promozione)

ore 17.30: Bologna – Castiglione delle Stiviere (Eccellenza)

20 luglio

AZ Alkmaar – Bologna

23 luglio

Twente – Bologna