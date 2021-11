Azerbaigian – Lussemburgo: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Azerbaigian – Lussemburgo dell’11 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata del Gruppo A di qualificazione a Qatar 2022

BAKU – Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 18:00 si giocherà la partita Azerbaigian – Lussemburgo, incontro valido per la nona giornata del Girone A di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Gianni De Biasi, reduce di ben tre sconfitte consecutive, l’ultima terminata 3-1 contro la Serbia, lo scorso 12 ottobre. Azerbaigian che, con un solo punto in classifica, occupa la quinta ed ultima posizione del raggruppamento, alle spalle dell’Irlanda. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione allenata da Luc Holtz, che deve a sua volta rifarsi delle ultime tre sconfitte consecutive: Lussemburgo che attualmente – con 6 punti – è in terza posizione nella classifica del Girone A, ma distante ben 10 punti rispetto al Portogallo. In vetta al raggruppamento c’è la Serbia, con 17 punti.

La presentazione del match

QUI AZARBAIGIAN – La formazione caucasica potrebbe schierare un modulo 4-3-3, con Huseynov, Medvedev, Haghverdi e Krivotsyuk in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare Makhmudov, Garayev e Bayramov, alle spalle del tridente d’attacco composto da Alaskarov, Emreli e Ozobic.

QUI LUSSEMBURGO – La squadra allenata da Luc Holtz potrebbe schierare invece il modulo 4-4-2, con Jans, Chanot, Carlson e Pinto a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo troviamo dal 1′ Sinani, Barreiro, Pereira e Thill, alle spalle del tandem offensivo Thill-Rodrigues.

Le probabili formazioni di Azerbaigian – Lussemburgo

AZERBAIGIAN (4-3-3): Magomedaliyev; Huseynov, Medvedev, Haghverdi, Krivotsyuk; Makhmudov, Garayev, Bayramov; Alaskarov, Emreli, Ozobic. Allenatore: Gianni De Biasi

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Chanot, Carlson, Pinto; Sinani, Barreiro, Pereira, O. Thill; S. Thill, Rodrigues. Allenatore: Luc Holtz

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Azerbaigian – Lussemburgo, in programma per giovedì 11 novembre alle ore 18:00, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.