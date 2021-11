Romania – Islanda: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Romania – Islanda dell’11 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata del Gruppo J di qualificazione a Qatar 2022

BUCAREST – Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Romania – Islanda, incontro valido per la nona giornata del Girone J di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Mirel Rădoi, che arriva dalla vittoria contro l’Armenia dello scorso 11 ottobre. Romania che, con 13 punti in classifica, occupa la seconda posizione del raggruppamento, alle spalle della capolista Germania, già qualificata matematicamente grazie ai suoi solidi 21 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione allenata da Arnar Viðarsson che, al contrario, è penultima nel girone, davanti al Liechtenstein, avendo totalizzato solo 8 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ROMANIA – La formazione di casa potrebbe adottare il modulo 4-3-3, schierando dal 1′ Manea, Nedelcearu, Chiriches e Ratiu in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare Stanciu, Marin e Cicaldau, alle spalle dei tre attaccanti Ianis Hagi, Mihaila e Mitrita.

QUI ISLANDA – La formazione scandinava allenata da Viðarsson potrebbe adottare lo stesso modulo 4-3-3, con Thorarinsson, Gretarsson, I. Bjarnason e Sampsted a formare il blocco difensivo. A centrocampo la cerniera composta da Bordarson, Bjarnason ed Helgason, alle spalle del tridente formato da Borsteinsson, Kjartansson e Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Romania – Islanda

ROMANIA (4-3-3): Nita; Manea, Nedelcearu, Chiriches, Ratiu; Stanciu, Marin, Cicaldau; Ianis Hagi, Mihaila, Mitrita. Allenatore: Mirel Rădoi

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Thorarinsson, Gretarsson, Ingi Bjarnason, Sampsted; Bordarson, Bjarnason, Helgason; Borsteinsson, Kjartansson, Gudmundsson. Allenatore: Arnar Viðarsson

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Romania – Islanda, in programma per giovedì 11 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.