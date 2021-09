Azerbaigian – Portogallo: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Azerbaigian – Portogallo del 7 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

BAKU – Martedì 7 settembre alle ore 18 si giocherà Azerbaigian – Portogallo, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo A delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di De Biasi che viene dal pareggio esterno contro l’Irlanda ed in classifica occupa il quarto posto, insieme agli irlandesi, con 1 punto. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Fernando Santos che viene dal successo in rimonta contro l’Irlanda ed in classifica occupa la prima posizione, in coabitazione con la Serbia, a quota 10 punti.

La presentazione del match

QUI AZERBAIGIAN – De Biasi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Mahammedeliyev in porta, pacchetto difensivo composto da Medvedev e Krivotsyuk sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Badalovc e Hagverdi. A centrocampo Qarayev in cabina di regia con Makhmudov e Bayramov mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Alagsarov, Emreli e Ozobic.

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Rui Patricio tra i pali, reparto arretrato formato da Cancelo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pepe Ruben Dias. A centrocampo Danilo Pereira in cabina di regia con Bernardo Silva e Bruno Fernandes mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Rafa Silva, André Silva e Diogo Jota.

Le probabili formazioni di Azerbaigian – Portogallo

AZERBAIGIAN (4-3-3): Mahammedeliyev; Medvedev, Badalov, Hagverdi, Krivotsyuk; Makhmudov, Qarayev, Bayramov; Alagsarov, Emreli, Ozobic. Allenatore: De Biasi

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Rafa Silva, André Silva, Diogo Jota. Allenatore: Fernando Santos

STADIO: Olimpico di Baku

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Azerbaigian – Portogallo, valido per la quinta giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.