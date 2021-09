Italia U21 – Montenegro U21: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Italia U21 – Montenegro U21 del 7 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per le qualificazioni agli Europei del 2023

VICENZA – Martedì 7 settembre 2021, alle ore 17.30, allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, si giocherà Italia U21 Montenegro U21, match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria che si disputeranno nel 2023. Gli azzurrini di Nicolato vengono dalla vittoria contro il Lussemburgo nella gara di esordio, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Pirola e Cancellieri e da un’autorete di Olesen. Gli avversari, invece, hanno già giocato tre partite con il bilancio di un pareggio contro la Bosnia, una vittoria in casa del Lussemburgo e una sconfitta contro la Svezia. L’Under torna a Vicenza a quasi tre anni dall’ultima partita giocata, un’amichevole con la Tunisia datata 15 ottobre 2018. Con il Montenegro un solo precedente, la gara amichevole vinta dall’Italia il 4 giugno 2014.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Le dichiarazioni di Nicolato alla vigilia

Alla vigilia del match, il CT azzurro Paolo Nicolato ha dichiarato che, rispetto al precedente ciclo, “vorrebbe rivedere tutto quanto di buono abbiamo fatto vedere dal punto di vista caratteriale. La grande coesione e la voglia di raggiungere gli obiettivi ci hanno unito, e quindi quella squadra va presa a modello. Ma, per raggiungere quel tipo di coesione, servono tempo e lavoro. Il Montenegro ha un’anima da squadra, è molto aggressiva; i ragazzi di quella zona dell’Europa non mollano mai, lottano e sicuramente ci metteranno alla prova. Dobbiamo progredire di volta in volta e lavorare sugli errori. Rispetto al match contro il Lussemburgo ci sarà qualche variazione, tuttavia l’impianto di gioco al 90 per cento sarà lo stesso. Inserirò qualche novità, ma non posso dire quale”.

La presentazione del match

QUI ITALIA – L’Italia dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Carnesecchi tra i pali e retroguardia formata al centro da Lovato e Carboni e ai lati da Bellanova e Udogie. A centrocampo Ricci, Tonali e Rovella. Tridente offensivo composto da Colombo, Yeboah e Cancellieri.

QUI MONTENEGRO – Probabile modulo 4-2-3-1 per il Montenegro con Ivezic in porta e difesa composta dalla coppia centrale Miic-Obradovic e ai lati da Pesukic e Saletic. In mezzo al campo Brnovic e Janjic. Sulla trequarti Latkovic, Vukotic e Sijaric, di supporto all’unica punta Kristovic.

Le probabili formazioni di Italia U21 – Montenego U21

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Yeboah, Cancellieri. Ct. Nicolato.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Miic, Obradovic, Saletic; Brnovic, Janjic; Latkovic, Vukotic, Sijaric, Kristovic. Ct Vukotic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia U21 – Montenegro U21 verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Rai Due e potrà essere seguito in streaming su RaiPlay.