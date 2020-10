Bahia – BA – Atlético Mineiro 3-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bahia – Atletico-MG del 20 Ottobre 2020 in diretta: presentazione, cronaca, tabellino in tempo reale del match valevole per la 17ma giornata di Serie A brasiliana, calcio d’inizio alle ore 01:00

SALVADOR – Questa notte in campo Bahia – Atletico-MG per la 17m giornata del campionato Brasiliano di Serie A. La squadra di Mano Menezes ha bisogno un successo per tornare alla guida del campionato brasiliano e promette di dare il massimo per la squadra di casa. Sotto la direzione dell’arbitro Daronco le squadre dovranno fare a meno rispettivamente di Pedro e Rodriguinho da una parte e di Alonso, Franco, Savarino e Tardelli dall’altra.

Ospiti nettamente favoriti anche dai bookmakers che mediamente attestano il successo su 1.80. In classifica se l’Atletico con due gare in meno si trova a tre lunghezze dalla coppia di vetta formatada Internacional e Flamengo, dall’altra il Bahia si trova nelle zone calde dalla classifica con 16 punti in penultima posizione in coabitazione con ben tre squadre. Dall’1 ora italiana seguiremo il match con la cronaca e gli aggiornamenti del tabellino.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

