Barcellona – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Atletico Madrid dell’8 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Liga

BARCELLONA – Sabato 8 maggio alle ore 16.15 andrà in scena Barcellona – Atletico Madrid, incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Liga 2020/2021. Match che si preannuncia spettacolare visto che in palio c’è la vetta della classifica. Da una parte, dunque, c’è la squadra di Koeman che viene dal successo esterno contro il Valencia ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme al Real Madrid, con 74 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Simeone che è reduce dalla vittoria esterna contro l’Elche ed in classifica occupa il primo posto solitario con 76 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

BARCELLONA-ATLETICO MADRID IN DIRETTA Sabato 8 maggio alle ore 15.15 le formazioni ufficiali, dalle 16.15 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Idee chiarissime per Koeman che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Araujo, Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Pedri e De Jong mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Jordi Alba e Dest. In attacco tandem offensivo composto da Messi e Griezmann.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Oblak in porta, reparto arretrato composto da Savic, Gimenez ed Hermoso. A centrocampo Koke e Saul in cabina di regia con Trippier e Carrasco sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Llorente alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Felix e Luis Suarez.

Le probabili formazioni di Barcellona – Atletico Madrid

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, De Jong, Dest; Messi; Griezmann. Allenatore: Koeman

ATLETICO MADRID (3-4-1-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Joao Felix, Luis Suarez. Allenatore: Simeone

STADIO: Camp Nou

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Atletico Madrid, valevole per la trentacinquesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Tifosi e appassionati, mediante DAZN, potranno vedere Barcellona – Atletico Madrid in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare precedentemente la app e in seguito avviarla e selezionare la gara dal palinsesto. Al termine del confronto, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.