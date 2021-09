Barcellona – Bayern Monaco: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Bayern Monaco del 14 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo E di Champions League

BARCELLONA – Martedì 14 settembre alle ore 21 si giocherà Barcellona – Bayern Monaco, incontro valido per la prima giornata del Gruppo E di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Koeman che non ha giocato contro il Siviglia a causa del rinvio per gli impegni dei Nazionali ed in classifica è a quota 7 punti. Dall’altra parte troviamola squadra di Nagelsmann che viene dall’ampio successo esterno contro il Lipsia ed in classifica occupa la seconda posizione con 10 punti. Negli ultimi nove precedenti tra le due squadre bilancio favorevole al Bayern Monaco che ha raccolto 5 successi contro le 3 vittorie del Barcellona, 1 pareggio.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 14 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Koeman dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con De Jong e Riqui Puig mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Pedri De Jong e Depay.

QUI BAYERN MONACO – Nagelsmann dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto arretrato formato da Pavard e Davies sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Upamecano ed Hernandez. A centrocampo Kimmich e Goretzka in cabina di regia mentre davanti spazio a Gnabry, Muller e Sané alle spalle di Lewandowski.

Le probabili formazioni di Barcellona – Bayern Monaco

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Leglet, Jordi Alba; De Jong, Sergio Busquets, Riqui Puig; Pedri, De Jong, Depay. Allenatore: Koeman

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané, Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann

STADIO: Camp Nou

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Bayern Monaco, valido per la prima giornata del Gruppo E di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre), e Sky Sport (254 del satellite). La diretta streaming sarà disponibile, per tutti gli abbonati Sky, attraverso l’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet. L’alternativa è rappresentata da Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese per avviare la visione dell’evento sui vari dispositivi. Streaming disponibile anche su NOW, piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati).