Malmo – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Malmo – Juventus del 14 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo H di Champions League

MALMO – Martedì 14 settembre alle ore 21 si giocherà Malmo – Juventus, incontro valido per la prima giornata del Gruppo H di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Tomasson che, in campionato, viene da un pareggio casalingo ed in classifica occupa la seconda posizione con 34 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Allegri che ha cominciato in modo pessimo la sua stagione raccogliendo due sconfitte, di cui l’ultima a Napoli, e un pareggio. Un solo punto in classifica per i bianconeri. I precedenti risalgono all’edizione 2014/2015 della Champions League con un doppio successo per 2-0 della Juventus.

La cronaca con commento minuto per minuto

Martedì 14 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MALMO – Tomasson dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Diawara in porta, pacchetto difensivo composto da Ahmedodzic, Nielsen e Brorsson. A centrocampo Innocent e Christiansen in cabina di regia con Larsson e Rieks sulle corsie esterne mentre davanti tridente offensivo composto da Berget, Colak e Birmancevic.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny in porta, reparto arretrato formato da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e De Ligt. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con McKennie e Rabiot mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Chiesa, Moratae Dybala.

Le probabili formazioni di Malmo – Juventus

MALMO (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic. Allenatore: Tomasson

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore: Allegri

STADIO: Eleda Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Malmo – Juventus, valido per la prima giornata del Gruppo H di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Mediaset. Il canale di riferimento sul quale si potrà vedere il match è Canale 5. La sfida dell’Eleda Stadium verrà trasmessa in diretta anche su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Malmo – Juventus verrà trasmessa in diretta streaming grazie al servizio gratuito di Mediaset Play: sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. In alternativa, gli abbonati Sky potranno ricorrere al servizio Sky Go, scaricando l’app dedicata su smartphone e tablet, o collegandosi al portale con pc o notebook. La terza opzione è rappresentata NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport sarà possibile selezionare la diretta del match.