Diretta Barcellona – Leganes: risultato in tempo realte, tabellino

La partita Barcellona – Leganes del 30 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, sintesi e tabellino in tempo reale del match valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Re spagnola, calcio d’inizio alle ore 19:00

BARCELLONA – Giovedì 30 Gennaio, alle ore 19:00 si disputerà l’incontro Barcellona – Leganes, valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Re spagnola. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti nel corso della stagione ed occupano posizioni opposte nel campionato di appartenenza. Gli uomini allenati da Quique Setién arrivano a questa sfida dopo aver superato, solo nei minuti di recupero, l’U.D. Ibiza-Eivissa nei 16esimi di finale con il risultato di 1-2. La formazione di casa, che occupa la seconda posizione nel torneo di riferimento, nell’ultimo turno disputato, ha perso in casa del Valencia con il risultato di 2-0.

Si preannuncia una gara di semplice lettura, entrambe le squadre desiderose di accedere al turno successivo ma i blaugrana hanno nettamente i favori del pronostico. La squadra di Aguirre, che attualmente occupa la penultima piazza nella massima divisione spagnola, nell’ultimo incontro disputato della Liga, ha raccolto un punto grazie al pareggio per 0-0 nel match disputato fuori casa contro l’Atletico Madrid. Gli ospiti, inoltre, hanno superato il precedente turno eliminatorio della Coppa li Spagna grazie alla vittoria contro l’Ebro con il risultato di 0-1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FC BARCELONA:. A disposizione:. Allenatore: Quique Setién.



CD LEGANéS:. A disposizione:. Allenatore: Javier Aguirre.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stadio Camp Nou di Barcellona giovedì sera alle ore 19:00 per “la Copa del Rey”. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare tante emozioni.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Barcellona dovrebbe proporre un attacco a tre punte con Griezmann, che dovrebbe essere affiancato da Ansu Fati e Lionel Messi. Il Leganes, al contrario, potrebbe schierare il trio formato da Mourid, Aitor Ruibal e Brathwaite dietro a Carrillo, unico terminale offensivo. Eraso dovrebbe partire sulla linea mediana del campo insieme a Rubén Pérez.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Junior; Rakitic, Vidal, De Jong; Ansu Fati, Griezmann, Messi​. All. Setién

Leganes (4-2-3-1): Soriano; Rosales, Tarín, Bustinza, Jonathan Silva; Eraso, Rubén Pérez; Mourid, Aitor Ruibal, Brathwaite; Carrillo. All. Aguirre

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match non è disponibile attraverso le comuni piattaforme che trasmettono in Italia. Sarà possibile seguire la gara in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse che forniscono tale servizio. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 19:00, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.