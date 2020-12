LaLiga, Barcellona – Levante: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Levante di Domenica 13 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13° giornata de LaLiga

BARCELLONA – Domenica 13 dicembre 2020, alle ore 21:00, il Barcellona sfiderà il Levante per la tredicesima giornata de LaLiga. Non si tratta del primo match tra le due squadre che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta il Barcellona si è imposto per 2-1. L’incontro si disputerà allo stadio Camp Nou e sarà diretto dall’arbitro Bengoetxea. Il Levante gode dei favori del pronostico con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 1.22. Nelle ultime cinque gare disputate il Barcellona ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 12 gole subendone 5. Il Levante invece ha collezionato 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 4. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Ricordiamo che in LaLiga al primo posto c’é l’Atletico Madrid con 26 punti, al secondo il Real Sociedad con 25 punti e al terzo il Villareal a quota 21. Barcellona e Levante sono rispettivamente a quota 14 e 11.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Barcellona – Levante

Koeman dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Ter Stegen tra i pali, Mingueza e Araujo difensori centrali e Dest e Alba terzini, a centrocampo De Jong e Pjanic, Coutinho e Dembélé ali con Messi sulla trequarti dietro a Griezmann punta centrale. Probabile modulo 4-4-2 per il Levante con Aitor Fernandez in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Postigo-Vezo e ai lati da Son e Clerc. In mezzo al campo Malsa e Melero; sulle fasce Rochina e Morales. Davanti Roger e De Frutos.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araujo, Alba; De Jong, Pjanic; Coutinho, Messi, Dembélé; Griezmann. Allenatore: Koeman.

LEVANTE (4-4-2): Aitor Fernandez; Son, Postigo, Vezo, Clerc; Rochina, Malsa, Melero, Morales; Roger, De Frutos. Allenatore: Paco Lopez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Levante, valevole per la tredicesima giornata de LaLiga , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.