Barcellona, parla Messi: “Faremo di tutto per vincere la Champions”

Le parole del numero dieci, nonché capitano del Barcellona in occasione della sfida contro il Boca Juniors, valida per il Trofeo Gamper

BARCELLONA – La stagione del Barcellona è iniziata nel migliore dei modi grazie al successo contro il Siviglia nella finale di Supercoppa Spagnola: 2-1 in favore dei catalani che hanno alzato al cielo il trofeo nella notte di Tangeri. Primo trofeo da capitano per Leo Messi che, grazie al successo di domenica, è diventato il giocatore più decorato nella storia del Barcellona con 33 trofei all’attivo. Il fuoriclasse argentino, in occasione del match contro il Boca Juniors, ha parlato al popolo catalano fissando gli obiettivi per questa stagione, in cima ai desideri c’è la Champions League.

Queste le parole della Pulce: “Per me è un grande orgoglio essere il capitano, ma sono stato fortunato ad avere grandi esempi, come Puyol, Xavi e infine, il grande Andrés, che ci mancherà molto. In questa stagione abbiamo creato una squadra per entusiasmarci, gli acquisti che sono arrivati ci aiuteranno molto. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga e la Coppa del Re, ma abbiamo avuto la delusione in Champions League, soprattutto per il modo in cui e’ arrivata. Adesso faremo tutto il possibile affinché questa bella coppa, la Champions, ritorni al Camp Nou”.

Messi, inoltre, è andato in rete nel match giocato contro Tevez e compagni: 3-0 in favore della squadra di Valverde con Malcom e Rafinha che hanno completato il tabellino della gara. Sugli spalti, inoltre, presente anche un striscione “Genova nel cuore” per ricordare la tragedia che ha colpito la città ligure il 14 agosto.

Fonte foto: Twitter Barcellona