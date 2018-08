Le probabili formazioni di Atalanta-Hapoel Haifa, incontro valevole per il terzo turno preliminare di Europa League.

REGGIO EMILIA – Questa sera alle ore 20 andrà in scena Atalanta-Hapoel Haifa, incontro valevole per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. Qualificazione in ghiaccio per la compagine orobica che è reduce dal successo per 4-1 nel match d’andata. Gasperini non vuole cali di tensione visto che i nerazzurri giocheranno anche lunedì, contro il Frosinone, nell’incontro valido per la prima giornata della Serie A 2018/2019. Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

Europa League, Atalanta-Hapoel Haifa: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Reca; Pessina; Zapata, Gomez. A disposizione: Berisha, Pasalic, Tumminello, Valzania, Melegoni. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Kapiloto, Tamas, Dilmoni; Arael, Sjostedt, Plakushchenko; Ginsari, Vermouth, Papazoglou. A disposizione: Kadoch, Fedida, Shukrani, Zamir, Elbaz, Mitrevski, Qashoa. Allenatore: Nir Klinger.

ARBITRO: Schneider (Francia)

STADIO: Mapei Stadium di Reggio Emilia

Fonte foto: Twitter Atalanta