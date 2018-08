Il Barcellona rilancia per Pogba, il Manchester punta Milinkovic-Savic

Corsa contro il tempo per l’ennesimo intreccio della sessione estiva di mercato, i catalani insistono per il centrocampista francese.

BARCELLONA – Quarantottore ore e poi il calciomercato inglese abbasserà la saracinesca per quanto concerne la sessione estiva. Nulla, però, è ancora chiuso visto che un altro intreccio di mercato potrebbe scombussolare le carte in tavola: nelle ultime ore, infatti, il Barcellona avrebbe accelerato le operazioni per tentare il colpo Pogba. Secondo quanto riportato da fonti vicine al Manchester United, però, il club inglese avrebbe rifiutato la prima offerta del club catalano che prevedeva Yerry Mina e Andrè Gomes più un conguaglio economico per il’ex Juve.

Il Manchester non vuole privarsi del centrocampista francese (nonostante il suo rapporto con Mourinho è ai minimi storici) ma Mino Raiola continua ad insistere per il trasferimento dell’ex centrocampista della Juventus in terra catalana. Secondo SPORT, quotidiano da sempre vicino alle vicende del Barcellona, il club di Valverde starebbe pensando di alzare il livello delle contro-partite inserendo uno tra Rakitic e Dembelè. La trattativa, visti i tempi molto ristretti, si preannuncia quasi impossibile ma se dovesse andare in porto il Manchester United potrebbe virare in maniera decisa verso Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, oggetto del desiderio di molte squadre, potrebbe lasciare la capitale solo per una cifra superiore ai 100 milioni. Il club allenato da Mourinho, in caso di cessione di Paul Pogba, potrebbe accontentare ampiamente le richieste di Lotito.

L’intreccio di mercato, però, potrebbe coinvolgere anche il Real Madrid visto che, in caso di addio di Modric, sarebbe costretto ad acquistare un centrocampista di alto livello per sostituire il croato: in cima alla lista della squadra castigliana c’è Pjanic ma, visto il rinnovo imminente del bosniaco con la Juventus, potrebbero salire in maniera netta le quotazioni di Milinkovic-Savic. Nel prossime quarantottore l’ennesimo intreccio di mercato potrebbe essere risolto.