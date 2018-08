Il Chelsea di Sarri fa spese: in arrivo Kovacic e Fekir

Il club londinese avrebbe trovato l’accordo con Real Madrid e Lione per il centrocampista croato e l’attaccante francese.

LONDRA – L’avventura di Maurizio Sarri al Chelsea non è cominciata in maniera idilliaca. Domenica scorsa, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Manchester City di Guardiola nella finale di Community Shield. Il club londinese, però, sta per regalare all’ex tecnico del Napoli due colpi importanti quando mancano soltanto 48 ore alla fine del calciomercato inglese. Secondo quanto riportato da MARCA, infatti, Mateo Kovacic sarebbe ad un passo dalla compagine londinese: Chelsea e Real Madrid avrebbero trovato l’accordo per portare a Londra il centrocampista che nelle prossime ore dovrebbe salutare i compagni e volare dalle parti dello Stamford Bridge per le visite e la firma sul contratto.

Il quotidiano iberico, inoltre, aggiunge che a breve dovrebbe arrivare l’annuncio dei due club per ufficializzare il trasferimento del centrocampista croato che, nei giorni scorsi, aveva manifestato chiaramente la volontà di non proseguire il suo rapporto con il Real Madrid. Non è finita qui visto che il club di Sarri avrebbe trovato l’accordo con il Lione per il trasferimento di Fekir. Secondo fonti francesi il Chelsea avrebbe superato la concorrenza di Liverpool e Manchester United per il capitano del Lione offrendo 60 milioni. Fekir, dunque, si appresta a salutare Lione dopo otto anni per cominciare la sua nuova avventura in Inghilterra.