Bari, occasione sprecata: l’Avellino resiste e strappa l’1-1 al San Nicola

Diretta di Bari-Avellino di Sabato 27 dicembre 2025: Dickmann illude i biancorossi, Biasci pareggia. Gara intensa e combattuta al San Nicola

BARI – Finisce 1-1 il derby del Sud tra Bari e Avellino, una sfida vibrante e ricca di duelli che ha offerto emozioni soprattutto nella ripresa. I biancorossi passano in vantaggio con Dickmann al 7’ del secondo tempo, ma l’Avellino reagisce con carattere e trova il pari al 23’ grazie a Biasci. La squadra di Vivarini crea di più ma non riesce a chiudere la partita, mentre quella di Biancolino si conferma solida, organizzata e capace di colpire nei momenti chiave.

Tabellino

BARI: Cerofolini M., Pucino R., Meroni A. (dal 40′ st Kassama S.), Nikolaou D., Mane M. (dal 28′ st Antonucci M.), Braunoder M., Verreth M. (dal 40′ st Bellomo N.), Dickmann L., Castrovilli G., Maggiore G. (dal 29′ st Rao E.), Gytkjaer C. (dal 43′ st Moncini G.). A disposizione: Antonucci M., Bellomo N., Burgio R., Cerri L., Colangiuli V., Kassama S., Moncini G., Pagano R., Partipilo A., Pissardo M., Rao E., Vicari F. Allenatore: Vivarini V..

AVELLINO: Daffara G., Cancellotti T., Simic L., Enrici P., Missori F., Palmiero L. (dal 24′ st Palumbo M.), Besaggio M., Milani A. (dal 14′ st Russo R.), Sounas D., Biasci T. (dal 42′ st Lescano F.), Tutino G. (dal 14′ st Patierno C.). A disposizione: Cagnano A., Gyabuaa M., Iannarilli A., Lescano F., Manzi C., Palumbo M., Panico G., Patierno C., Russo R. Allenatore: Biancolino R..

Reti: al 7′ st Dickmann L. (Bari) al 23′ st Biasci T. (Avellino) .

Ammonizioni: al 21′ st Braunoder M. (Bari), al 43′ st Pucino R. (Bari), al 45’+5 st Cerofolini M. (Bari) al 5′ pt Cancellotti T. (Avellino), al 5′ st Missori F. (Avellino), al 45’+5 st Patierno C. (Avellino).

Le formazioni ufficiali di Bari-Avellino

BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Meroni, Pucino (c), Nikolaou, Mane, Braunoder, Verreth, Dickmann, Castrovilli, Maggiore, Gytkjaer. A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Kassama, Antonucci, Rao, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Cerri. Allenatore: V. Vivarini

AVELLINO (3-5-2): Daffara, Missori, Palmiero (c), Tutino, Biasci, Sounas, Cancellotti, Besaggio, Simic, Enrici, Milani. A disposizione: Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Manzi. Allenatore: R. Biancolino

Convocati Avellino

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 32 Lescano, 33 Panico.

Presentazione del match

Sabato 27 dicembre, alle ore 19.30, allo Stadio “San Nicola” di Bari, il Bari ospiterà l’Avellino nella gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Bari torna tra le mura amichecon l’obbligo di invertire la rotta. La sconfitta per 1‑2 contro il Catanzaro ha interrotto una serie di tre pareggi consecutivi e ha confermato un dato ormai evidente: i biancorossi non vincono dal 2 novembre, quando superarono il Cesena 1‑0. Un digiuno pesante per una squadra che, con 16 punti raccolti, naviga nella parte bassa della classifica e fatica a trovare continuità, come dimostrano le sole 3 vittorie a fronte di 7 pareggi e 7 sconfitte. Anche il bilancio reti (27 fatte, 35 subite) racconta di una formazione ancora alla ricerca di equilibrio.

Dall’altra parte l’Avellino arriva in Puglia con un morale leggermente migliore. Gli irpini occupano l’undicesimo posto con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. La squadra campana segna con buona regolarità (29 gol all’attivo), ma concede altrettanto (29 incassati), come confermato dal recente 2‑2 interno contro il Palermo.

La sfida tra Bari e Avellino è un classico del calcio del Sud. I precedenti complessivi sono 44 e vedono i pugliesi nettamente avanti: 19 vittorie del Bari, 13 successi dell’Avellino e 12 pareggi. Il dominio biancorosso diventa ancora più evidente nelle gare disputate al San Nicola (e prima ancora al Della Vittoria): in 20 confronti casalinghi, il Bari ha vinto 15 volte, mentre l’Avellino è riuscito a imporsi solo in 3 occasioni. Due i pareggi. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2021‑2022 di Serie C: il 10 aprile 2022 i galletti si imposero 1‑0 grazie a una rete di Maita, in una gara che contribuì alla cavalcata verso la promozione.

A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Simone Pistarelli di Fermo. Il quarto ufficiale sarà Giuseppe Mucera di Palermo. Al VAR spazio a Francesco Cosso di Reggio Calabria, con Stefano Del Giovane di Albano Laziale come AVAR.

COME ARRIVA IL BARI – Vincenzo Vivarini recupera due pedine fondamentali come Castrovilli e Antonucci. Restano invece indisponibili Dorval, impegnato in Coppa d’Africa, e Darboe, ancora alle prese con il percorso di recupero. Il tecnico biancorosso sembra intenzionato a confermare il suo ormai classico 3‑4‑2‑1, con Cerofolini tra i pali e il terzetto difensivo formato da Pucino, Kassama e Nikolaou. Sulle fasce agiranno Dickmann e Rao, mentre in mezzo Verreth e Braunöder avranno il compito di dare equilibrio e costruzione. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Partipilo e Castrovilli, alle spalle dell’unica punta Moncini.

COME ARRIVA L’AVELLINO – L’Avellino deve fare i conti con l’assenza pesante di Fontanarosa, fermato dal giudice sportivo. Biancolino non rinuncia però al suo 3‑5‑2, con Daffara in porta e il trio difensivo composto da Cancellotti, Simic ed Enrici. Sulle corsie esterne agiranno Missori e Russo, mentre il cuore del gioco sarà affidato a Sounas, Palmiero e Palumbo. In avanti la coppia Tutino‑Biasci.

Le probabili formazioni

BARI (3‑4‑2‑1): Cerofolini; Pucino, Kassama, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Braunöder, Rao; Partipilo, Castrovilli; Moncini. Allenatore: Vivarini

AVELLINO (3‑5‑2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Sounas, Palmiero, Palumbo, Russo; Tutino, Biasci. Allenatore: Biancolino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: