La Juventus non si ferma: 2-0 a Pisa con Kalulu e Yildiz, bianconeri in controllo

Diretta Pisa-Juventus di Sabato 27 dicembre 2025: decidono Kalulu e Yildiz nella ripresa. Bianconeri solidi e cinici, nerazzurri generosi ma poco incisivi

PISA – La Juventus espugna l’Arena Garibaldi superando il Pisa per 2-0 al termine di una gara più equilibrata di quanto dica il risultato. La squadra di Spalletti soffre nel primo tempo, poi cresce alla distanza e colpisce con Kalulu e Yildiz, sfruttando al meglio gli episodi chiave. Il Pisa di Gilardino gioca con coraggio, costruisce buone trame e tiene testa ai bianconeri per oltre un’ora, ma paga la scarsa precisione negli ultimi metri e un calo fisico nel finale.

Indice:

Tabellino

PISA: Semper A., Caracciolo Ant., Canestrelli S., Calabresi A. (dal 39′ st Buffon L.), Toure I., Vural I. (dal 20′ st Hojholt M.), Aebischer M. (dal 34′ st Marin M.), Leris M. (dal 33′ st Lorran), Angori S. (dal 20′ st Bonfanti G.), Moreo S., Tramoni M.. A disposizione: Albiol R., Bonfanti G., Buffon L., Coppola F., Denoon D., Esteves T., Hojholt M., Lorran, Marin M., Maucci G., Mbambi J., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S. Allenatore: Gilardino A..

JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Bremer, Kelly L., McKennie W., Locatelli M. (dal 16′ st Zhegrova E.), Thuram K., Cambiaso A. (dal 42′ st Kostic F.), Koopmeiners T. (dal 41′ st Miretti F.), Yildiz K. (dal 45’+4 st Joao Mario), Openda L. (dal 15′ st David J.). A disposizione: Adzic V., David J., Joao Mario, Kostic F., Milik A., Miretti F., Pedro Felipe, Perin M., Rouhi J., Scaglia S., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

Reti: al 28′ st Kalulu P. (Juventus) , al 45’+2 st Yildiz K. (Juventus) .

Ammonizioni: al 6′ pt Angori S. (Pisa), al 7′ st Vural I. (Pisa), al 31′ st Caracciolo Ant. (Pisa), al 41′ st Tramoni M. (Pisa) al 8′ st Locatelli M. (Juventus).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

L’arbitro

La direzione di gara è stata affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Bercigli e Bahri come assistenti. Quarto uomo Perenzoni, Al VAR ci sarà Marini mentre AVAR sarà Abisso.

Convocati Juventus

1 Perin, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 40 Rouhi, 42 Scaglia, 44 Pedro Felipe

Presentazione del match

Sabato 27 dicembre, alle 20.45, all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, va in scena Pisa-Juventus, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Serie A riparte da una sfida che profuma di storia e che mancava da oltre trent’anni: un incrocio che riporta alla mente l’ultimo confronto del 19 maggio 1991, quando i bianconeri si imposero 4‑2 in terra toscana Da allora, percorsi opposti, mondi diversi, ma oggi la classifica mette di fronte due squadre con urgenze diametralmente opposte.

Il 2‑2 contro il Cagliari ha lasciato al Pisa più rimpianti che soddisfazioni. La squadra nerazzurra resta penultima con 11 punti, frutto di un cammino complicatissimo: una sola vittoria, otto pareggi, sette sconfitte, 12 gol fatti, 22 subiti. Numeri che raccontano una squadra che fatica a trovare continuità e che ora si trova davanti la montagna più alta. La Juventus non è l’avversario ideale per chi cerca ossigeno, ma l’Arena Garibaldi proverà a spingere i suoi verso un’impresa che manca da una vita: l’unica vittoria del Pisa sulla Juve risale al 6 settembre 1987, in Coppa Italia.

La squadra di Spalletti arriva dal prezioso 2‑1 sulla Roma, un successo che ha consolidato la posizione in zona Champions. I bianconeri sono quinti con 29 punti, a -3 dalla capolista Inter, che però deve recuperare una partita. Il rendimento parla chiaro: otto vittorie, cinque pareggi, tre sconfitte, 21 gol realizzati, 15 incassati. La Juve non incanta, ma è solida, concreta, capace di colpire nei momenti chiave. Contro il Pisa, Spalletti vuole continuità e soprattutto evitare cali di tensione che in questa stagione si sono già visti.

COME ARRIVA IL PISA – Gilardino dovrebbe affidarsi al consueto 3‑5‑2. Davanti a Semper, il terzetto difensivo sarà composto da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. A centrocampo Touré e Piccinini agiranno da interni, con Aebischer in regia a dettare i tempi. Sulle fasce spazio a Vural e Angori, mentre davanti ci sarà la coppia Meister‑Tramoni. Indisponibili Akinsanmiro, Cuadrado, Nzola e Stengs.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Spalletti dovrebbe rispondere con l’ormai consolidato 3‑4‑2‑1. In porta ci sarà Di Gregorio, protetto dal trio Kalulu‑Bremer‑Kelly. Sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso, con Thuram e Locatelli in mezzo. Alle spalle dell’unica punta Openda ci saranno Conceicao e Yildiz. Anche Spalletti deve fare i conti con un’infermeria affollata: Cabal, Gatti, McKennie, Pinsoglio, Rugani e Vlahovic non saranno della partita.

Probabili formazioni di Pisa-Juventus

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Vural, Angori; Meister, Tramoni. Allenatore: Gilardino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: