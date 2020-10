Bari – Catania 0-1: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Bari – Catania del 26 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C

BARI – Questa sera, lunedì 26 ottobre, alle ore 21:00, si disputerà la gara Bari – Catania, utile per la settima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021. I due tecnici hanno scelto gli 11 che scenderanno in campo. Autieri in avanti con Marras, Antenucci e D’Ursi in avanti mentre Raffaele risponde con il tandem offensivo composto da Emmausso e Gatto.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: BARI - CATANIA 0-1 (1'T) PRIMO TEMPO 28' dall'altra parte cross di D'Orazio dal fondo ma ben appostato Clayton allontana di testa 26' conclusione dal vertice sinistro dell'area di Izco deviata dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi colpo di testa sotto misura sul primo palo di Emmausso e palla che esce di un soffio a lato! 24' Lollo! Cross di Celiento dalla destra, stacco imperioso da due passi del giocatore del Bari ma Martinez ha un ottimo riflesso e respinge la conclusione! 21' lancio per Antenucci che supera un avversario, cross dal fondo e sulla sponda aerea arriva un diagonale deviato in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi 18' conclusione dalla distanza con il destro di Emmausso, blocca senza problemi Frattali 16' pennellata in area di Antenucci per l'inserimento di un compagno sul secondo palo ma non riesce a raggiungere la sfera 13' filtrante di Marras per Antenucci ma troppo lunga la traiettoria 12' gara subito in salita per la squadra di casa che prova subito a riorganizzarsi 10' VANTAGGIO DEL CATANIA!!! autorete clamorosa di Ciofani! Izco fa proseguire per Calapai e dal cross basso verso il secondo palo il difensore barese senza pressione colpisce goffamente il pallone nella propria porta 8' contropiede con Pinto che allarga su Emmausso ma diagonale in area a lato 7' ospiti sulla trequarti campo provano una conclusione con Izco dai 20 metri, palla telefonata per il portiere 5' padroni di casa che provano a sfruttare una rimessa laterale sulla sinistra ma fischiato fallo in attacco ad Antenucci 3' possesso palla degli ospiti che provano con una manovra avvolgente sulla sinistra a creare un primo pericolo ma cross direttamente tra le braccia di Frattali che può rinviare Partiti! calcio d'avvio battuto dal Catania Ingresso in campo delle due squadre, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di Bari - Catania, commenteremo l'incontro a partire dall'ingresso in campo delle due squadre. TABELLINO BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. A disposizione: Marfella, Liso, Perrotta, Semenzato, Hamlili, Corsinelli, Candellone, Citro, Montalto. Allenatore: Autieri CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Izco, Maldonado, Rosaia, Pinto; Emmausso, Gatto. A disposizione: Confente, Della Valle, Pellegrini, Albertini, Zanchi, Welbeck, Biondi, Manneh, Vicente, Piovanello, Pecorino, Sarao. Allenatore: Raffaele Reti: al 10' pt Ciofani (autorete) Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali

La presentazione del match

La società biancorossa ha reso noto che ha dato esito negativo il nuovo ciclo di tamponi per i tuoi tesserati effettuato ieri mattina. Il match si svolgerà a porte chiuse alla luce del nuovo Dpcm pubblicato il 25 ottobre. Il match che potrete seguire in cronaca diretta sarà diretto da Marco D’Ascanio della sezione di Ancona che sarà coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone e Giorgio Rinaldi, entrambi provenienti dalla sezione A.I.A. Roma 1. Quarto ufficiale il signor Valerio Maranesi (Ciampino). Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pareggio in campionato ottenuto alla sesta giornata, in trasferta, con il risultato di 0-0 contro il Monopoli. Gli etnei, invece, hanno giocato il loro ultimo incontro nel torneo subendo una netta sconfitta nella sfida, tenutasi tra le mura di casa, con la Ternana e finita con il risultato di 1-3. I padroni di casa, nelle ultime cinque gare ufficiali hanno raccolto due vittorie e due pareggi esibendo una discreta forma. Nelle cinque sfide sin qui giocate, la compagine ospite, al contrario, ha ottenuto tre vittorie, ed un pareggio piazzandosi in sesta alla graduatoria a quota 6 punti considerata la penalizzazione di inizio stagione.

QUI BARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Frattali tra i pali, pacchetto difensivo a tre formato da Minelli in mezzo con Germano e Curcio ai suoi fianchi. A centrocampo Maita e Lollo in cabina di regia con Ciofani e Semenzato sulle linee laterali. Davanti, invece, spazio al trio formato da Marras, Antenucci e Candellon.

QUI CATANIA – Raffaele, al contrario degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 3-4-3 con Martinez in porta. La linea difensiva a tre sarà composta da Tonucci, Claiton e Silvestri. A centrocampo, poi, troveranno spazio Rosaia e Wellbeck al centro della linea mediana con Calapai e Albertini sui due out. In attacco ci sarà spazio per il trio composto da Biondi, Sarao e Manneh.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’incontro Bari – Catania, valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports alle ore 21:00 e su Rai Sport ai canali 57 HD e 58 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Bari – Catania

STADIO: San Nicola