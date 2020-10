Milan – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Roma del 26 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Serie A

MILANO – Lunedì 26 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Milan – Roma, incontro valevole per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dal convincente successo esterno contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League. La squadra di Pioli viaggia a vele spiegate anche in campionato dove viene da quattro vittoria di fila ed in classifica occupa la prima posizione con 12 punti. Dall’altra parte ci sono i capitolini che, al pari degli avversari, sono reduci dal successo esterno in Europa League mentre in campionato vengono dalle netta vittoria interna contro il Benevento. La squadra di Fonseca occupa la settima posizione in classifica con 7 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 26 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pochi dubbi per Pioli che dovrebbe affidarsi al classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Ibrahimovic.

QUI ROMA – Fonseca potrebbe tornare al 3-4-2-1 con Mirante in porta, reparto difensivo composto da Kumbulla, Fazio e Ibanez. A centrocampo Pellegrini e Veretout in cabina di regia con Santon e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti spazio al duo formato da Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Roma, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida sarà disponibile anche in streaming su Now TV, registrandosi e acquistando una delle offerte disponibili, o tramite Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) utilizzando l’app su pc, smartphone o tablet.

Le probabili formazioni di Milan – Roma

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: San Siro