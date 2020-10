Roma – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Benevento del 18 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A

ROMA – Domenica 18 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Roma – Benevento, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione capitolina che, prima della sosta, ha vinto in casa dell’Udinese ed in classifica occupa decima posizione, insieme alla Lazio, con 4 punti. Dall’altra parte ci sono i sanniti che sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Bologna ed in classifica occupano il sesto posto, insieme al Verona, con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 18 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Mirante in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo Pellegrini e Veretout in cabina di regia con Santon e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko.

QUI BENEVENTO – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Montipò tra i pali, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Glik e Caldirola. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Ionita e Dabo mezze ali mentre davanti Iago Falque e Caprari agiranno alle spalle di Lapadula.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Benevento, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). I clienti Sky potranno seguire Roma – Benevento in diretta streaming attraverso Sky Go, collegandosi con i loro pc e notebook al sito ufficiale, oppure scaricando l’applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Per tutti c’è inoltre la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Roma – Benevento

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Olimpico di Roma