Serie A, Milan-Roma: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma del 26 ottobre 2020: incontro valido per il posticipo della quinta giornata di Serie A

MILANO – Tra poco scenderanno in campo i giocatori di Milan e Roma nell’incontro valevole per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Milan con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao alle spalle di Ibrahimovic mentre la Roma risponde col 3-4-2-1 con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Duarte, Kalulu, Dalot, Conti, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Samu Castillejo, Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli