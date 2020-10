Pronostico e quote per le scommesse di Club Brugge – Lazio, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 28 ottobre dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti i biancocelesti

BRUGES – Mercoledì 28 ottobre alle ore 21 andrà in scena Club Brugge – Lazio, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League 2020/2021. La formazione belga ha cominciato alla grande questa competizione vincendo in casa dello Zenit. La squadra biancoceleste, al pari degli avversari, ha cominciato molto bene vincendo contro il Borussia Dortmund. In campionato, la squadra di Inzaghi è reduce dal successo casalingo contro il Bologna.

Champions League, Club Brugge – Lazio: biancocelesti dati favoriti



Il segno 1 è quotato da 2,90 a 2,95. Il segno X è offerto da 3,40 a 3,50 mentre il segno 2 è dato mediamente a 2,40.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,56 a 1,58, l’X/2 da 1,39 a 1,42 mentre l’1/2 vale in media 1,31.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,95 a 2,00, l’Over 2,5 da 1,72 a 1,75. Credono che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale mediamentea 2,20, il goal 1,60.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,60 a 6,75) seguito dallo 0-1 (da 8,50 a 9,75) e dall’1-2 (da 9,00 a 9,75).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,00 a 4,10.