Milan-Roma 3-3, il tabellino: pari spettacolare a San Siro

Il tabellino di Milan-Roma 3-3 il risultato finale: doppietta di Ibrahimovic e Saelemaekers per i rossoneri mentre per i capitolini a segno Dzeko, Veretout e Kumbulla.

MILANO – Gol, spettacolo e veleni. Nel match valevole per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021 Milan e Roma danno vita ad una grande sfida pareggiando 3-3. Doppietta di Ibrahimovic e rete di Saelemaekers per i rossoneri mentre per i capitolini a segno Dzeko, Veretout e Kumbulla. Protagonista anche Giacomelli con due rigori molto dubbi assegnati senza l’ausilio del VAR. Con questo pareggio, dunque, la squadra di Pioli resta in vetta alla classifica con 13 punti mentre la Roma aggancia il Verona all’ottavo posto.

Milan-Roma 3-3: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (72′ Castillejo), Çalhanoglu, Rafael Leão (72′ Krunic); Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Duarte, Kalulu, Dalot, Conti, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Samu Castillejo, Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp (66′ Bruno Peres), Pellegrini (76′ Cristante), Veretout (86′ Villar), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Fazio, Santon, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Villar, Mayoral, Providence. Allenatore: Fonseca

RETI: 2′ Ibrahimovic (M), 14′ Dzeko (R), 47′ Saelemakers (M), 71′ Rig.Veretout (R), 79′ Rig. Ibrahimovic (M), 84′ Kumbulla (R)

AMMONIZIONI: Leao, Ibrahimovic, Theo Hernandez (M), Pedro, Cristante (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro