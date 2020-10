Celtic – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Celtic – Milan del 22 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo H di Europa League

GLASGOW – Giovedì 22 ottobre alle ore 21 andrà in scena Celtic – Milan, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo H di Europa League. Da una parte c’è la formazione scozzese che è reduce dalla sconfitta casalinga contro i Rangers ed in classifica occupa la seconda posizione con 25 punti. Dall’altra parte troviamo i rossoneri che, in campionato, sono reduci dalla vittoria nel derby contro l’Inter ed in classifica occupano la prima posizione solitaria con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 22 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CELTIC – Gli scozzesi dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Barkas tra i pali, pacchetto difensivo composto da Welsh, Ajer e Duffy. A centrocampo Brown in cabina di regia con McGregor e Ntcham mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Frimpong e Laxalt. In attacco tandem offensivo composto da Elyounoussi e Klimala.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Kjaer. A centrocampo Kessie e Tonali in cabina di regia mentre davanti spazio a Brahimz Diaz, Saelemaekers e Leao alle spalle di Ibrahimovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Celtic – Milan, valevole per la prima giornata del Gruppo H di Europa League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che su Sky, detentrice dei diritti dell’Europa League, dove sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire Celtic – Milan in diretta streaming in chiaro sul sito tv8.it. Gli abbonati Sky potranno inoltre vedere la partita mediante Sky Go: su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come smartphone e tablet occorrerà prima preoccuparsi di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android. In alternativa c’è infine l’opzione costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di Celtic – Milan

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. Allenatore: Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim Díaz, Saelemaekers, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

STADIO: Celtic Park