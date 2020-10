Celtic-Milan 1-3, il tabellino: rossoneri vittoriosi in Scozia

Il tabellino di Celtic-Milan 1-3 il risultato finale: reti di Krunic, Brahim Diaz e Hauge per il successo dei rossoneri mentre gli scozzesi non basta Elyounoussi.

GLASGOW – Nel match valevole per la prima giornata del Gruppo H di Europa League il Milan espugna il Celtic Park battendo i padroni di casa 3-1. Reti di Krunic e Brahim Diaz nella prima frazione mentre nella ripresa arriva il sigillo di Hauge, ai padroni di casa non basta la rete della speranza di Elyounoussi. Ventunesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Pioli che comincia alla grande la fase a gironi di Europa League, lunedì il match clou con la Roma.

Celtic-Milan 1-3: il tabellino del match

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh (46′ Elyounoussi), Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown (64′ Rogic), Ntcham, Laxalt (77′ Taylor); Ajeti (77′ Klimala), Griffiths (46′ Christie). A disposizione: Hazard, Bain, Taylor, Dembelè, Elyounoussi, Christie, Henderson, Rogic, Soro, Turnbulla, Kimala. Allenatore: Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié (66′ Bennacer), Tonali; Brahim Díaz (80′ Hauge), Krunic, Castillejo (79′ Saelemaekers); Ibrahimovic (66′ Leao). A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Calabria, Kalulu, Conti, Saelemaekers, Hague, Bennacer, Maldini, Leao, Colombo. Allenatore: Pioli

RETI: 14′ Krunic (M), 42′ Brahim Diaz (M), 76′ Elyounoussi (C), 92′ Hauge (M)



AMMONIZIONI: Laxalt, Christie (C), Tonali, Saelemaekers (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Celtic Park