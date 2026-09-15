Bari-Potenza 0-0: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Bari-Potenza di Martedì 15 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie C Girone C

BARI – Martedì 15 settembre, alle ore 21:00, allo stadio “San Nicola” di Bari, andrà in scena Bari-Potenza, match valido per la quinta giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, girone C. Dopo il prezioso successo esterno sul campo dell’Altamura, il Bari torna di scena al “San Nicola” per affrontare il Potenza. La formazione lucana allenata da Ivan Tisci è reduce dalla sconfitta per 4-2 sul campo della Salernitana.

I precedenti tra Bari e Potenza sono 11. In terra pugliese si sono disputati sei incontri e i galletti si sono imposti in 5 occasioni contro un solo successo lucano, avvenuto il 7 marzo 2021 quando la formazione allenata da Gallo espugnò il “San Nicola” con un secco 2-0. L’ultimo match a Bari si disputò il 22 dicembre 2021 e la squadra allenata da Mignani ebbe la meglio con un 2-0 firmato Antenucci e D’Errico: entrambe le reti vennero realizzate su calcio di rigore.

Alla vigilia della trasferta di Bari, le parole in conferenza stampa del tecnico cel Potenza Ivan Tisci: “Sarà una partita complicata contro una squadra forte, viva e che ha entusiasmo. Hanno una identità definita, diversa rispetto a qualche settimana fa. A centrocampo hanno calciatori di livello. Poi corrono e in C questo fa la differenza”. Sconfitta Salernitana: “Loro sono una squadra forte, ma a inizio gara siamo venuti meno noi sul piano dell’attenzione. Poi abbiamo giocato alla pari, la reazione mi è piaciuta. Proseguiamo nel nostro percorso”.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARI-POTENZA]

BARI: Cerofolini M., Mogos V., Mantovani V., Elia M., Mane M., Darboe E., Grgic L. (dal 34' st Mendicino L.), Maggiore G., Della Morte M. (dal 10' st Tribuzzi A.), Butic K. (dal 34' st Manzari G.), Bianchi F. (dal 10' st Esposito M.). A disposizione: Cocetta N., Colangiuli V., Esposito M., Gomez G., Manzari G., Mendicino L., Mezzapesa A., Pissardo M., Spadavecchia P., Tribuzzi A. Allenatore: Rastelli M..



POTENZA: Cucchietti T., Kirwan N., Loiacono G., Staver C., Russo L., Castorani M., De Marco A. (dal 1' st Bando A.), Franzolini A. (dal 20' st Manfredonia M.), Petrungaro L. (dal 41' st Mazzeo L.), Selleri G. (dal 20' st Murano J.), D'Auria G. (dal 28' st Matheu P.). A disposizione: Adjapong C., Bando A., Bura R., Franchi D., Ghisolfi M., Giannini D., Gironi C., Manfredonia M., Matheu P., Mazzeo L., Murano J., Paolino M. Allenatore: Tisci I..



Reti:



Ammonizioni: al 10' pt Mane M. (Bari), al 40' st Mantovani V. (Bari) al 43' pt Franzolini A. (Potenza), al 43' st Kirwan N. (Potenza).

Cerofolini M., Mogos V., Mantovani V., Elia M., Mane M., Darboe E., Grgic L. (dal 34' st Mendicino L.), Maggiore G., Della Morte M. (dal 10' st Tribuzzi A.), Butic K. (dal 34' st Manzari G.), Bianchi F. (dal 10' st Esposito M.).Cocetta N., Colangiuli V., Esposito M., Gomez G., Manzari G., Mendicino L., Mezzapesa A., Pissardo M., Spadavecchia P., Tribuzzi A.Rastelli M..Cucchietti T., Kirwan N., Loiacono G., Staver C., Russo L., Castorani M., De Marco A. (dal 1' st Bando A.), Franzolini A. (dal 20' st Manfredonia M.), Petrungaro L. (dal 41' st Mazzeo L.), Selleri G. (dal 20' st Murano J.), D'Auria G. (dal 28' st Matheu P.).Adjapong C., Bando A., Bura R., Franchi D., Ghisolfi M., Giannini D., Gironi C., Manfredonia M., Matheu P., Mazzeo L., Murano J., Paolino M.Tisci I..al 10' pt Mane M. (Bari), al 40' st Mantovani V. (Bari) al 43' pt Franzolini A. (Potenza), al 43' st Kirwan N. (Potenza).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Ferraro e Tagliafierro con Spina come quarto ufficiale. Diego Spatrisano, invece, sarà l’operatore FVS.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BARI – Il Bari di Rastelli si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Cerofolini; linea difensiva composta da Mantovani, Cocetta ed Elia; a centrocampo agiscono Mogos, Darboe, Grgic, Maggiore e Tribuzzi; in attacco la coppia Gomez–Butic guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL POTENZA – Il Potenza di Tisci risponde con il 4-3-3: tra i pali c’è Cucchietti; linea difensiva composta da Kirwan, Loiacono, Buro e Russo; a centrocampo agiscono Castorani, Bando e De Marco; in attacco il tridente Petrungaro–Selleri–D’Auria guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Cocetta, Elia; Mogos, Darboe, Grgic, Maggiore, Tribuzzi; Gomez, Butic. Allenatore: Rastelli.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Buro, Russo; Castorani, Bando, De Marco; Petrungaro, Selleri, D’Auria. Allenatore: Tisci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Bari-Potenza, valido per la quinta giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 girone C, sarà trasmessa in diretta tv su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre in Puglia), Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251).